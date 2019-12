Odvolání šéfa úřadu pro kyberbezpečnost? V pozadí může být kauza Huawei, říká poslanec Bartošek

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost je od úterý bez řádného šéfa. Dušana Navrátila vláda odvolala. Nového ředitele má vybrat speciální komise. Co si o náhlém odvolání Navrátila myslí poslanec a člen komise pro kontrolu bezpečnostního úřadu Jan Bartošek (KDU-ČSL)? 20 minut Radiožurnálu Praha 20:40 23. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bartošek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Všechna jednání s Dušanem Navrátilem byla velmi profesionální, jeho práci jsem vnímal jako velmi kvalitní,“ vzpomíná na odvolaného ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Jan Bartošek, který je mimo členem sněmovní komise pro kontrolu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Odvolání Dušana Navrátila přitom vláda zdůvodnila právě tím, že podle ní nedostatečně komunikoval. „V poslední době se to víc jevilo jako osobní spor mezi Andrejem Babišem a Dušanem Navrátilem. Při jedné interpelaci na toto téma například premiér odpověděl zhruba v tom duchu, že Dušan Navrátil je žába na prameni, a dokud on tam bude sedět, je nepravděpodobné, že by se rozpočet NÚKIB zvyšoval,“ vzpomíná Jan Bartošek.

Nedostatečná podpora vlády

„Staráte-li se o kybernetickou bezpečnost, potřebujete na to peníze a kvalitní lidi. Ředitel NÚKIB dlouhodobě říkal, že potřebuje peníze na rozvoj a zaplacení odborníků. Vyslyšel jsem to a podal jsem pozměňující návrh do rozpočtu v řádech asi 62 milionů, ale ani toto nezískalo podporu,“ připomíná Jan Bartošek.

„Odvolání za těchto okolností vyvolává pachuť z toho, co je skutečným motivem.“ Jan Bartošek

„Když nejste schopen dát ani minimální prostředky na rozvoj NÚKIB a platy zaměstnanců, neposkytujete ani základní podporu řediteli, který se má o to starat.“

Kauza Huawei

V této souvislosti si Jan Bartošek posteskl i na twitteru, kde napsal, že „kdo neskáče, jak Andrej Babiš píská, bude potrestán“. Co přesně tím myslel, vysvětlil v pořadu Radiožurnálu s odkazem na dění okolo technologické firmy Huawei, před níž úřad varoval.

„NÚKIB vydal varování týkající se firmy Huawei. Vyvolalo to velké pozdvižení. Byl odvolán a bude se řešit jeho nástupce a já jsem přesvědčen, že jedna z otázek, které při výběrovém řízení musí zaznít, bude ta, zda má budoucí ředitel v úmyslu odvolat toto varování. Ohledně 5G sítí a technologií Huawei se vede v bezpečnostní komunitě široká diskuse. V této oblasti je český NÚKIB skutečně na špici,“ uvedl Bartošek.

Mohl tedy problém mezi Andrejem Babišem a Dušanem Navrátilem spočívat v kauze Huawei? A má Jan Bartošek pro svá tvrzení nějaké důkazy? Poslechněte si celý rozhovor s Marií Bastlovou.