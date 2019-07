Nedostatek pracovníků kyberúřadu ohrožuje bezpečnost Česka, kritizuje škrty poslanec ANO

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB )může letos přijmout jen osm nových zaměstnanců. Původně jich přitom mělo být 48. Desítky přislíbených pracovních míst mu ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou za ANO seškrtalo. Tento postup kritizuje podle Radiožurnálu i poslanec a člen komise pro kontrolu kyberúřadu Pavel Staněk z ANO. Nejde podle něj o šťastný krok. A není jediný, kdo se kyberúřadu zastal. Praha 11:14 4. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

„NÚKIB je organizace, která je pro stát kriticky důležitá. Hrozby na druhé straně nikdo nezeslabí, ba naopak. Pokud naše obrana bude slabá, tak můžeme očekávat, že hrozby či útoky zesílí,“ řekl Radiožurnálu Pavel Staněk, poslanec a člen sněmovní komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„NÚKIB by měl dostat všechny peníze na to, aby obsadil všechna tabulková místa tak, jak je navrhl a předeslal,“ dodal s tím, že to není vhodný způsob, kde šetřit prostředky státu.

Rozhodnutí ministerstva financí kritizují také šéf kontrolní komise Pavel Jelínek z SPD a její místopředseda Ondřej Profant z Pirátů. Shodují se, že kyberúřad teprve vzniká a jakékoli jeho omezování ohrožuje kybernetickou bezpečnost Česka.

„NÚKIB je ve stadiu budování a nemá se na něj pohlížet jako na úřad, který už léta funguje. Proto mi jakékoli snižování vadí. Pokud je z těch slíbených 48 jen osm, tak jsem z toho nejen udiven, ale až znechucen,“ uvedl Jelínek. „NÚKIB dělá svou práci dobře. Pokud nebudou naplněny tabulky, jak bylo slíbeno, tak ji dělat nemůže,“ doplnil.

„Myslím, že pan premiér Andrej Babiš (ANO) ukazuje, kde jsou jeho priority,“ podotkl Profant s tím, že se tomu sněmovní komise bude věnovat.

Místo 48 jen 8 míst

Úřad pro kybernetickou bezpečnost původně počítal se 48 novými zaměstnanci. Později jich měl přijmout jen 32.

I premiér Babiš koncem května ve sněmovně uvedl, že kyberúřad je pro vládu důležitý. „Prosím vás, nechceme žádné úspory. NÚKIB měl požadavek na navýšení o 48 tabulek, nakonec jsme se domluvili na 32 tabulek, takže to je navýšení,“ řekl.

Dvaatřicet tabulkových míst ale nebylo konečných. Ministerstvo financí v červnu kyberúřadu oznámilo, že přijmout může jen osm nových pracovníků.

„Bylo přiznáno Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost navýšení počtu míst o osm. Tato místa jsou místa specialistů. Týkají se odborného zajištění kybernetické bezpečnosti. Prozatím nebyla úřadu přiznána provozní místa,“ vysvětluje pro Radiožurnál mluvčí resortu financí Jakub Vintrlík.

Počet nových míst ale není podle mluvčího kyberúřadu Radka Holého dostačující. „Poté, co vláda přišla s tím, že musíme šetřit všichni, tak jsme to zkrátili na 32. V současné době nám to vychází jenom na osm tabulkových míst, které nám byly opravdu schválené, i když jsme ve finále potřebovali nutných alespoň 13,“ upřesňuje Holý.

Stávající zaměstnanci jsou už podle něj přetížení. „Obáváme se, že možná ztratí i motivaci a že nás začnou někteří z nich opouštět, což by byla ta nejhorší situace, která by nás mohla potkat,“ upozorňuje Holý.

Snižování letošních nových tabulkových míst ale ministerstvo financí nepovažuje za ohrožení kybernetické bezpečnosti Česka.

„Prioritou vlády je zefektivnit státní správu nebo optimalizovat počty míst. Zároveň to ale musí být provedeno tak, aby nebyl narušen chod toho úřadu,“ podotýká Vintrlík.

Resort financí bude v srpnu s kyberúřadem znovu jednat, tentokrát o rozpočtu na příští rok. A podle Vintrlíka by se mohli domluvit na případném navýšení počtu zaměstnanců.

Co dělá NÚKIB? NÚKIB funguje od srpna 2017, vyčlenil se z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), odkud převzal agendu kybernetické bezpečnosti a část zaměstnanců. Mezi činnosti vyčleněné z NBÚ patří například ochrana utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech, kryptografická ochrana a neveřejná služba v rámci družicového systému Galileo. Zabývá se také přípravou legislativy implementací příslušných evropských směrnic do českého právního řádu. Rozpočet pro letošní rok počítá 352,5 milionu korun, úřad sídlí v Brně.

Premiér Andrej Babiš na opakované dotazy Radiožurnálu nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová za ANO uvedla, že sdělení mluvčího ministerstva financí je dostačující.

Ministerstvo vnitra chce navíc shodit ze stolu vyhlášku, která má za úkol zvýšit bezpečnost všech informačních a komunikačních systémů na českých ministerstvech a Úřadu vlády. Český kyberúřad ji připravil na pokyn vlády v reakci na únik e-mailů nejvyšších úředníků na resortu zahraničí. To hackeři napadli před dvěma lety.

Vnitro nyní tvrdí, že splnění požadavků by stálo miliardy, a chce zabezpečení zmírnit. Kyberúřad se změnou nesouhlasí, vyhláška je podle něj úřady často obcházena.