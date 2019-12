Nemocnici v Benešově napadl vyděračský vir, žádná částka za dešifrování dat ale zatím nepadla

Experti pracující na odstranění počítačového viru v benešovské nemocnici našli indicie, že pro dešifrování zavirovaného systému mají někoho kontaktovat. Žádný konkrétní návrh, kolik či co dotyčný za dešifrování požaduje, ale nepadl. Řekl to mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Radek Holý. Experti úřadu pomáhají s odstraněním problému. Praha 14:48 12. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosud není jasné, jakým způsobem se vir do systému nemocnice dostal. „Neznáme zatím vektor útoku,“ řekl šéf NÚKIB Dušan Navrátil. | Zdroj: Profimedia

Ředitel NÚKIB Dušan Navrátil pro Radiožurnál potvrdil, že vir, který systém napadl, je skutečně ransomware. „To je software, který zašifrovává data a očekává výkupné. My jsme identifikovali ten typ ransomwaru a varovali subjekty kritické informační infrastruktury. Také jsme tuto informaci předali ministerstvu zdravotnictví,“ uvedl.

NÚKIB zatím nezjistil, jakým způsobem se vir do systému nemocnice dostal. „Neznáme zatím vektor útoku,“ řekl Navrátil. Také podle něj není znám žádný klíč, kterým by se dešifrovaná data dala uvést do pořádku.

Podle šéfa NÚKIB jsou útoky tohoto typu na zdravotnická zařízení ve světě celkem časté. „Nefungování těchto institucí velice bolí a je tam šance na výkupné,“ vysvětlil důvody.

Po útoku počítačovým virem je v nemocnici stále omezený provoz a pracuje se na nápravě. NÚKIB měl podle Holého ve středu v Benešově čtyři odborníky, kteří nemocnici pomohli s prvními kroky, ve čtvrtek na místo vyrazili další specialisté

Celý incident podle expertů nepůjde vyřešit za hodiny ani dny, spíše to potrvá týdny. Právě NÚKIB by mohl být tím, kdo následně rozhodne o obnovení chodu nemocničního systému.

Provoz zdravotnického zařízení ochromil počítačový kryptovirus v noci na středu, napadl nemocniční počítačový systém. Nelze spustit žádný přístroj včetně počítačové sítě, všechny plánované operace nemocnice zrušila. Případ vyšetřuje i policie, a to jako jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.