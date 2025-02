Nuncius Okolo přijal oběti zneužívání v katolické církvi. Požadují i rezignaci arcibiskupa Graubnera

Některá koryta se po zářijové povodni nemusí vrátit do původního stavu. Mohlo by to pomoct při dalších

Agentura ochrany a přírody České republiky mapuje, v jakých oblastech by bylo vhodné ponechat korytům řek podobu, kterou si vytvořily během zářijových povodní. V dalších letech by je to mohlo zmírnit.