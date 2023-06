Soud poslal obžalované za dotační podvod s Nupharo Parkem do vězení. Musí vrátit 300 milionů

V kauze dotačního podvodu při výstavbě vědecko-technického areálu Nupharo Park uložil ve čtvrtek soud česko-americkému podnikateli Milanu Gánikovi a architektu Antonínu Kantovi 7,5 a 6,5 roku vězení. Muži podle soudu způsobili škodu 300 milionů korun, jelikož uvedli v žádosti o dotace falešné údaje. Soud také určil, že mají oba muži společně peníze vrátit. Praha 12:22 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nupharo Park v Libouchci na Ústecku získal dotaci v roce 2013 | Zdroj: Profimedia

Podle zatím nepravomocného verdiktu způsobili muži škodu téměř 300 milionů korun. Patnáct procent šlo z českého státního rozpočtu, zbytek pokryly strukturální fondy EU.

Gánik s Kantou se podle soudu nejpozději v březnu 2010 dohodli na úmyslu neoprávněně čerpat dotace. V dotační žádosti adresované ministerstvu průmyslu a obchodu pak uvedli nepravdivé údaje. Kdyby přiznali pravdu, dotaci by nezískali.

Nupharo Park v Libouchci na Ústecku získal dotaci v roce 2013. Na dokončení areálu se v létě 2015 přijel podívat i tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Projekt ale zkrachoval, v roce 2016 byl Gánik odvolán z vedení Nupharo Parku a přišel insolvenční návrh. V lednu 2018 poslal Městský soud v Praze firmu do konkurzu.

„Jednalo by se nepochybně o unikátní, životaschopný projekt schopný jednak generovat zisky, jednak přispět k pokroku ve vědě a výzkumu a také k rozvoji regionu, který to potřeboval jak prase drbání,“ prohlásil předseda senátu pražského městského soudu Lukáš Slavík. „Hlavním důvodem krachu projektu bylo to, že se na něm podíleli obžalovaní,“ konstatoval.

Součástí rozsudku je také osmiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem pro oba obžalované. Mužům hrozilo až desetileté vězení. Oba vinu odmítají.

„Jednání obou obžalovaných považujeme za velmi nežádoucí. Máme poznatky o tom, že v průběhu realizace projektu se mohli dopustit dalších trestných činů, které přispěly ke krachu projektu. To by ale vyžadovalo další vyšetřování,“ uvedl soudce a zmínil možné tunelování, o němž mluvili svědci.

V souvislosti s Gánikem hovořil soudce o „fušerství“, v souvislosti s oběma obžalovanými pak o přehnaných ambicích, megalomanství vizí a „neuvěřitelné ziskuchtivosti až nenažranosti“.

Soudce zmínil také „nešťastnou politickou situaci“. „Řada hodnotitelů projekt nedoporučovala, ale existovaly politické tlaky a tlaky ze strany poskytovatele dotace na to, aby byl schválen,“ podotkl Slavík.

„Kdyby projekt uspěl, nikdo by se v tom zřejmě nerýpal, protože by neexistoval žalobce, a tedy ani soudce,“ poznamenal.

Rozsudek mužům ukládá, aby uhradili 255 milionů korun ministerstvu financí a 45 milionů korun ministerstvu průmyslu.