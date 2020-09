Spor o reklamu u pražského Nuselského mostu pokračuje. Horákovou tam vystřídal basketbal

U Nuselského mostu v Praze se objevila nová reklama. Přes dva domy v ulici Boženy Němcové pracovníci zavěšují velký banner České basketbalové federace. Magistrát hlavního města Prahy, podle kterého toto místo porušuje vyhlášku o regulaci reklamy, vyslal na místo městskou policii a pracovníky živnostenského odboru. Serveru iROZHLAS.cz to ve čtvrtek řekla asistentka pražské radní Hany Třeštíkové (Praha sobě) Kristýna Drápalová. Praha 14:03 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reklamní plocha nad Nuselským mostem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Poslali jsme tam městskou policii a živnostenský odbor. Živnostenský odbor jsme tam poslali proto, že podle zákona jako jediní mohou vymáhat dodržování městské vyhlášky o reklamě a skrze kterou je ta plachta ilegální. Zároveň ale sami nemohou někoho legitimovat, takže jsme tam poslali městskou policii, aby mohli legitimovat lidi, kteří to věší, protože obvykle máme problém s dokazováním toho, kdo je šiřitel reklamy,“ popsala Drápalová, která na instalaci nové reklamy upozornila na facebooku.

‚Výsměch všem Pražanům.‘ Reklamu Samsungu u Nuselského mostu nahradila plachta s Horákovou Číst článek

Magistrát to podle ní udělal proto, že potřebuje informace o tom, s kým má vést správní řízení. To nyní zahájí a podle Drápalové udělí nějakou pokutu. Odstranit reklamu ale magistrát nemůže. „Město nemá žádnou pravomoc někam přijít a něco odstranit. To je dané českými zákony, to spoustu našich nástrojů dělá poněkud bezzubými,“ vysvětlila.

Magistrát se o odstranění reklamy na domech snaží již delší dobu. Ještě do začátku srpna tam měla svůj banner firma Samsung. Ta jej ale odstranila. Podle Třeštíkové na její výzvu. „Snažíme se eliminovat reklamní plochy, které jsou v rozporu s vyhláškou. Máme ale omezené možnosti, i když správní orgány udělí pokutu, pro firmy nejsou zdrcující. Proto jsme se rozhodli jít jinou cestou. Chceme apelovat na společnosti, zda by se nepřidaly k morálnímu závazku neinzerovat na těchto plochách,“ řekla tehdy Třeštíková pro iROZHLAS.cz.

Magistrát hlavního města Prahy, podle kterého toto místo porušuje vyhlášku o regulaci reklamy, vyslal na místo městskou policii a pracovníky živnostenského odboru | Foto: Jiří Suchomel

Mluvčí společnosti Samsung však uvedl, že stažení reklamy s dopisem od radní Třeštíkové nesouvisí. „Dopis jsme obdrželi včera. Tak rychle bychom zareagovat nezvládli. Už to probíhá déle a řešila se tam řada věcí s mediální agenturou a s pronajímatelem. Paní Třeštíková ale dělala řadu jiných věcí v pozadí, abychom jí nekřivdili,“ řekl Sahula. „Stahování reklamy jsme započali v momentě, kdy jsme získali pochybnosti o legálnosti reklamní plochy a informaci o pravomocném rozhodnutí soudu týkajícího se této reklamní plochy.“

V polovině března se ale na stejném místě objevila plachta s fotkou Milady Horákové od sdružení Dekomunizace. Členové spolku však podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) neměli s vyvěšením nic společného. Právě Hřib a Třeštíková kritizovali zneužití postavy Milady Horákové v boji s magistrátem.

Tlak na inzerenty

Tu nyní nahradí banner České basketbalové federace. I v tomhle případě plánuje magistrát podle Drápalové využít tlak na zadavatele reklamy.

Samsung odstranil reklamu u Nuselského mostu. ‚Začali jsme s tím, jak se objevily pochybnosti,‘ říká Číst článek

„Bude mnohem účinnější, když utvoříme veřejný tlak na subjekt, který tam reklamu umístil, což je v tomhle případě Česká basketbalová federace. Oni si od Prahy žádají milionové dotace na mistrovství Evropy na příští rok, takže tam si myslíme, že máme nějaké možnosti, jak se s nimi na něčem domlouvat,“ popsala.

Basketbalová federace podle svého mluvčího Martina Peterky si celou situaci prověřovala. Podle nich jde o sporné místo, ale protože celé řízení není u konce, nemůže být plocha považována za nelegální.

„Tuhle plochu jsme dostali nabídnutou k využití od našeho dlouhodobého mediálního partnera. Tím je Big Media. Dlouhodobě spolu spolupracujeme na různých kampaních,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Peterka. „Za tu plochu neplatíme žádný pronájem.“

Federace podle něj na plakátu oznamuje, že „přechází v dresech národních týmů od označení Czech republic k označení Česko“.