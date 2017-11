Konec oprav Nuselského mostu. Stavbaři mu dají na dalších 20 let pokoj

Opravy pražského Nuselského mostu po letech končí. Pro řidiče bude plně zprovozněn ve čtvrtek v poledne. Stavba v posledních šesti letech procházela rozsáhlou rekonstrukcí. Drobné dokončovací práce mají být dokončeny do Vánoc, jejich provádění ale už provoz na mostě neomezí. Praha 7:55 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rekonstrukce Nuselského mostu. Opačný směr byl již pro chodce a cyklisty i řidiče plně zprovozněn. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Rekonstrukce Nuselského mostu vyšla na 288 milionů korun. Významná dopravní stavba má díky tomu vydržet bez výrazných oprav dalších 20 až 25 let.

Opravy Nuselského mostu skončí v polovině listopadu. Podívejte se, jak probíhají Číst článek

Technická správa komunikací ještě plánuje kontrolu, jestli nenajde po opravě mostu nějaké závady, které bude potřeba odstranit.

Téměř půl kilometru dlouhý most přes Nuselské údolí byl dostavěn v roce 1973. Před rekonstrukcí, která začala v roce 2011, trápilo most zatékání vody do tubusu nosné konstrukce. Voda pronikala i do prostor elektroinstalací metra a ohrožovala jeho provoz.

Nuselský most pár hodin před kompletním otevřením. Všechny pruhy budou v provozu kolem 12h. Velká rekonstrukce začala v roce 2013. pic.twitter.com/UAabvFixY2 — Pavla Firbacherová (@pavlafirba) 16. listopadu 2017

Rekonstrukce Nuselského mostu. Práce na mostě mohou probíhat pouze část dne. Omezení nařídili kvůli hluku hygienici. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V rámci oprav stavbaři nejprve zabránili pronikání vody do tubusu mostu. V další etapě dělníci odstranili středovou římsu a sanovali horní plochu mostovky, položili nové hydroizolační vrstvy nosné konstrukce a vybetonovali římsy a osadili je novým veřejným osvětlením. Poté byla kompletně vyměněna vozovka.

Nuselský most slouží už 41 let. Od roku 1974 jím projíždí i metro Číst článek

Nejrozsáhlejší práce zahrnula třetí etapa, kdy Technická správa komunikací sanovala betonové konstrukce na spodní straně mostu, kterou tvoří krajní masivní opěry a čtyři pilíře vysoké 40 metrů. Opravy se dočkaly také spodní desky tubusu.

Bezmála pětačtyřicetiletou historii Nuselského mostu mapuje výstava, která byla v úterý otevřena v Muzeu policie na Karlově.

K vidění jsou mimo jiné fotografie, včetně záběrů zátěžového testu 66 tanky. Lidé se mohou seznámit i s architektonickými soutěžemi na překlenutí Nuselského údolí. Výstava potrvá do konce února.

Stanice metra Vyšehrad (tehdy se jmenovala Gottwaldova) se budovala současně s Nuselským mostem (mostem Klementa Gottwalda), protože se nachází v jeho pankrácké opěře. Z tohoto důvodu má boční nástupiště | Foto: Archiv DPP

Rozhodnutí o nákupu těžších sovětských vozů metra Ečs si vyžádalo stavbu ocelového roznášecího roštu v tubusu Nuselského mostu | Foto: Archiv DPP