Co je to nutná obrana? Asi ne, když přemýšlím, jestli trefím zloděje do nohy nebo zadku, myslí si Benda

Senátor Zdeněk Hraba (STAN) navrhuje změnit legislativu týkající se posílení práv občanů. Chce tak, aby se lidé mohli efektivněji bránit proti osobám, které neprávem vniknou do jejich domovů. Diskuzi akcelerovalo aktuální působení gangu vykradačů domů ve středních Čechách. Ministerstvo vnitra ale trvá na tom, že současná legislativa je dostatečná, což potvrzuje i poslanec Marek Benda (ODS) v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Praha 15:18 25. ledna 2020

„Je vhodná doba pro upřesnění. Lidé se bojí a neví, kde jsou hranice nutné obrany. Neví, jestli se mohou, či nemohou bránit a jak. A judikatura to nevyřeší,“ dodává Hraba.

Judikatura k této problematice je velmi rozsáhlá. „I názory odborníků se různí, třeba ve výkladu toho, kdy útok ještě trvá, a kdy už ne (a už nelze použít nutnou obranu). Experti se rozcházejí i v tom, jestli je obrana proti útoku dítěte nutnou obranou, nebo krajní nouzí.“

„Nesmí dojít k usmrcení nebo k závažnému zranění, ale dokážu si představit znehybnění dotyčného, třeba zraněním do nohy... Objevují se i teze, že by takto bránící se majitel neměl být brán automaticky do vazby. Možností je celá řada, ale rozhodně to neznamená, že kdokoliv by mohl po komkoliv střílet. A už vůbec nejde o ozbrojování obyvatelstva. “ Zdeněk Hraba

Pokud by bylo do českého právního řádu vloženo ustanovení, že v silném rozrušení útokem, a v důsledku zmatku, strachu nebo úleku, se nejedná o nepřiměřenou obranu, nebylo by to nic nového. „Bylo to v našem právním řádu od roku 1852 do 1950.“

„Umím si představit, že by se presumoval úlek a zmatek a bylo by na obžalobě, aby dokázal chladnokrevné jednání. Musí být posílena práva majitele nemovitosti, aby věděl (alespoň s určitou mírou pravděpodobnosti), že nebude potrestán. Druhá část mého návrhu se týkala vyloučení protiprávnosti užití zbraně,“ shrnuje Zdeněk Hraba (STAN).

Můj dům, můj hrad?

„Nápadů na změnu nutné obrany v případě krajní nouze jsem zažil od roku 1989 asi šest. Vždy jsme se přiklonili k tomu, že stávající znění je dostatečné a jasně vymezuje, jak můžu chránit sebe a své zájmy,“ tvrdí poslanec Marek Benda (ODS).

„Jsem velký nepřítel toho, aby se zákony psaly jako kuchařky. Jsem rád, že máme trestní zákoník, který je poměrně stručný a jasný. Kde bude vždy docházet k výkladům. Důležité je, že se musím bránit způsobem, který druhému hrozí škodou, kterou on hrozí způsobit mně. Čili nesmí platit, že když mi někdo bude chtít ukrást švestku, tak na něj vezmu brokovnici. “ Marek Benda

Podle poslance se posuzuje, na kolik jsem pokládal útok za hrozící, jak moc jsem se bál. „Ještě máme paragraf 41 polehčující okolnosti. Takže trestní zákoník je velmi provázaný a nedá se z něj udělat kuchařka, co dělat, když mi tam někdo vleze.“

Poslanec varuje před tezí „můj dům, můj hrad“. „V USA je situace úplně jiná a jsou případy, kdy jdou na roh pozemku střílet po šakalech a bohužel se zjistí, že to byly cizí děti. Také bych byl opatrný, abychom připustili možnost vytvářet doma smrtelně zraňující pasti a samostříly.“

„Když začnu dávat do svého domu elektrické napětí nebo samostříly, protože můj dům, můj hrad, tak co se stane? Tedy, když začne hořet a vlezou mi tam hasiči? Kdo ponese zodpovědnost? A když přemýšlím, jestli zloděje trefím do nohy nebo do zadku, abych ho znehybnil, ale nezpůsobil trvalou újmu, tak to asi fakt nejsem v silném rozrušení,“ upozorňuje Marek Benda (ODS).