Výběr z médií: větší oblíbenost dronů, potravinové štítky a nezaměstnanost hendikepovaných

S dronem v Česku létá přes 35 tisíc pilotů. Jejich vzrůstající oblibu ukazují meziroční prodeje, píše čtvrteční E15. Evropská unie chce zavést potravinové štítky Nutri-Score, které budou graficky značit výživovou kvalitu potravin. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Kvůli koronavirové pandemii nebude před Vánocemi dostatek některého zboží, hlavně elektroniky, upozorňují Lidové noviny. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:31 18. listopadu 2021

E15

Stále více Čechů létá s drony, tomu se věnuje čtvrteční deník E15. Lidé je kupují nejčastěji na jaře a taky teď před Vánoci. Registrovaných pilotů s drony je v tuzemsku přes 35 tisíc.

Loni se meziročně zvýšily o šedesát procent, za letošní první půlrok vzrostly prodeje dokonce o osmdesát procent. V druhé polovině roku se pak zhoršila dostupnost dronů. Jejich cena se aktuálně pohybuje v rozmezí od stovek korun až po vyšší desetitisíce. Drony hojně využívají taky firmy - a to především proto, že díky nim můžou ušetřit. Třeba filmaři využívají drony místo vrtulníku, pojišťovny dokážou odhalit milionové podvody a geodeti můžou pomocí dronů snáz mapovat území. Problémem ale na druhou stranu je, že někteří piloti dronů ohrožují další účastníky leteckého provozu, protože se pohybují v blízkosti letišť

Hospodářské noviny

Nákup potravin by mohl být jednodušší díky novému barevnému značení, píšou čtvrteční Hospodářské noviny. Evropská unie totiž plánuje na obaly dát takzvané Nutri-Score, tedy grafickou stupnici, která ukáže kvalitu potravin.

Nově by na každé potravině mohla být barva od zelené po červenou a písmeno od A do E. A by značilo výživově kvalitní potravinu, E pak tu nejméně vhodnou. Lidé by tak jasně viděli, které potraviny zařadit do svého jídelníčku častěji, a které méně často. Nutri-Score se používá už v Německu, Nizozemsku nebo ve Francii. Pro jeho zavedení v Česku jsou někteří lékaři, obezitologové nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu. Naopak proti barevnému značení jsou někteří potravináři nebo zemědělci. Nové značení na obalech by mohlo podle kritiků znevýhodnit farmářské produkty z kvalitních surovin jako je máslo nebo dezerty z tvarohu a smetany.

Regionální deník

Univerzita Pardubice otevřela unikátní operační sál pro výuku zdravotníků, všímá si regionální deník. Fakulta zdravotnických studií tak má zázemí srovnatelné s několika málo institucemi v Evropě.

Výuková místnost stála šest milionů korun a vejde se do ní dvanáct studentů. Učebna simuluje prostředí opravdového operačního sálu. Studenti se tak budou učit, jak se tam pohybovat nebo na co si dát pozor později v praxi. Sál bude sloužit především studentům perioperační péče například v gynekologii a porodnictví. Využít ho můžou i budoucí porodní asistentky, všeobecné sestry nebo záchranáři.

Lidové noviny

Před Vánocemi zřejmě nebude kvůli pandemii koronaviru dostatek některého zboží, jiné pak výrazně podraží, upozorňují Lidové noviny. Jde zejména o elektroniku. Pokud tedy chcete nějaký přístroj pod stromeček darovat, je dobré ho koupit co nejdřív.

Lidé těžko seženou například notebooky do 15 tisíc korun. Výrobci totiž podle mluvčí internetového obchodu Alza.cz Daniely Chovancové mají málo součástek a radši je instalují do dražších modelů. S omezeným výběrem musíte taky počítat při koupi velkých spotřebičů, a to kvůli výpadkům v lodní dopravě a nedostatkům komponentů. Špatně shánět se budou i některé mobilní telefony. Dostupnost zboží záleží především na tom, jestli se stihly obchody dostatečně předzásobit.

Právo

Roste nezaměstnanost hendikepovaných, informuje o tom čtvrteční Právo. Jen během pandemie se počet lidí se zdravotním postižením, kteří nemají práci, zvýšil o pět tisíc. A to navzdory tomu, že celková nezaměstnanost meziročně klesla.

Zdravotní postižení má asi 400 tisíc lidí v produktivním věku, pracuje jich ale necelá pětina. Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží handicapované zapojit do pracovních kolektivů. Těm firmám, kde tvoří lidé s postižením alespoň 50 procent celkového počtu zaměstnanců, dává stát speciální příspěvek. Zaměstnávat lidi se zdravotním postižením se rozhodla už v minulosti například Moneta Money Bank. Ředitelka společnosti Klára Escobar Právu řekla, že je zapojení hendikepovaných do pracovního kolektivu výhodou. Díky různorodosti lidé lépe spolupracují a rozvíjí celý kolektiv.