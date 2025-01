Exsenátor ODS porušil počtrnácté zákon o střetu zájmů, dostal pokutu. ‚Vrchol arogance,‘ říká analytik

Bývalý senátor Raduan Nwelati (ODS) dostal další pokutu za neodevzdané majetkové přiznání. Zákon o střetu zájmů, který tuto povinnost veřejným funkcionářům ukládá, porušil tak už počtrnácté. Přesto nejde o trestný čin, ale o stále se opakující přestupek, jak si prověřil úřad v Mnichově Hradišti. Ten přitom s Nwelatim mezitím rozjel další přestupkové řízení. Tentokrát kvůli tomu, že nepřiznal majetek, když z funkce v Senátu odešel. Původní zpráva Mladá Boleslav 5:00 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý senátor Raduan Nwelati (ODS) porušil zákon o střetu zájmů už po čtrnácté | Foto: František Vlček/MAFRA/Fotobanka Profimedia

„Ve věci přestupkového řízení pana Nwelatiho vydal správní orgán dne 3. 12. 2024 rozhodnutí. Obviněný nevyužil svého práva na podání odvolání a rozhodnutí již nabylo právní moci,“ uvedla pro serveru iROZHLAS.cz referentka přestupků Tereza Šorejsová z úřadu v Mnichově Hradišti, který má se politikem ODS zabývá.

Úředníci řeší, jak potrestat senátora Nwelatiho z ODS. Podle expertů by mohl dostat až tři roky natvrdo Číst článek

Coby senátor měl Nwelati majetkové přiznání stejně jako další veřejní funkcionáři odevzdat loni do 1. července. Opět tak ale neučinil, zákon o střetu zájmů porušil už počtrnácté. Dostal proto znovu pokutu. „Ještě jsem to neviděl, ale předpokládám, že to bude padesát tisíc,“ řekl Nwelati.

Bývalý senátor dlouhodobě argumentoval tím, že se kvůli válce v Sýrii k informacím o svém majetku nedostane. A pokud by bylo oznámení neúplné, dopadl by na něho údajně tvrdší trest. Politická situace v blízkovýchodní zemi se však nedávno změnila.

„Sice se změnila, ale nikdo neví, jakým směrem ta země jde, takže z mého pohledu ještě nenastala situace, abych se tam vydal a zjišťoval něco na místě,“ odpověděl politik na dotaz, zda již podnikl nějaké kroky, aby zjistil stav svých syrských nemovitostí. Slíbil současně, že pokud svůj majetek v Sýrii zjistí, majetkové přiznání podá zpětně.

Pokuty za desetitisíce

Celkovou výši pokut, které musel Nwelati během svého působení ve funkci senátora zaplatit, nechtěl prozradit. „To nevím, nechci se tou záležitostí už zabývat,“ tvrdil.

„Případ opakovaného porušování zákona o střetu zájmů exsenátorem Nwelatim vstoupí do historie Česka jako ukázka vrcholné ignorance pravidel.“ Lukáš Kraus (protikorupční analytik, Lobbio)

Na Nwelatiho přitom s nejvyšší pravděpodobností dopadne v blízké době ještě další pokuta, a sice kvůli tomu, že neodevzdal takzvané výstupní majetkové přiznání, když post senátora opouštěl. Přestupkové řízení je již v běhu, jak potvrdila Šorejsová z Mnichova Hradiště.

„Náš úřad byl zároveň pověřen řízením o přestupku na základě nového oznámení ministerstvem spravedlnosti, kterého se měl podezřelý dopustit tím, že do třiceti dnů od doby zapsání zahájení či ukončení výkonu funkce podpůrným orgánem do Centrálního registru oznámení nepodal tzv. vstupní či výstupní oznámení do tohoto registru,“ uvedla referentka přestupků.

Nwelatiho bilance by se tak mohla zastavit na 15 porušeních zákona o střetu zájmů. Povinnost oznamovat majetek mu uložil zákon v roce 2017 poté, co se spustil centrální registr majetkových přiznání. Porušoval to tak už coby primátor Mladé Boleslavi. V čele města působil 17 let, loni v dubnu se stal neuvolněným místostarostou, tudíž majetek už pro tuto funkci přiznávat nemusí.

Bič na korupci

Povinnost obnažit majetek přitom měl být nástroj, jak zprůhlednit příjmy politiků a omezit korupci. Potírání možného úplatkářství bylo také jedním z předvolebních hesel ODS, která apelovala na osobní zodpovědnost. Premiér Petr Fiala (ODS) se však v minulosti Nwelatiho zastal s tím, že situace v Sýrii je složitá. Na aktuální dotaz, zda se tedy Nwelatimu podařilo z této zákonné povinnosti vykoupit, neodpověděl.

Vzhledem k tomu, že jde o stále se opakující přestupek, mohlo by jít podle některých expertů přitom už o trestný čin. V trestním zákoníku se totiž píše, že tomu, kdo se prohlášení o majetku vyhýbá, hrozí šest měsíců až tři roky za mřížemi. Stejný trest pak ale lze podle daného paragrafu dostat také za uvedení nepravdivých údajů.

Jak potrestat Nwelatiho, proto na podzim zkoumal i městský úřad v Mnichově Hradišti, který požádal o „možné posouzení z dlouhodobého hlediska“ okresní státní zastupitelství a ministerstvo spravedlnosti. Výsledek? „Stanovisko, že se jedná o přestupek vznikající a zanikající a nelze v tomto případě uvažovat o případném trestném činu,“ popsala Šorejsová.

Slabiny zákona

Právník a protikorupční analytik spolku Lobbio Lukáš Kraus má za to, že Nwelatiho kauza poukázala na slabiny zákona o střetu zájmů. Je podle něj tak potřeba posílit vymahatelnost dané legislativy, aby její nedodržování bylo možné účinně potrestat.

„Případ opakovaného porušování zákona o střetu zájmů exsenátorem Nwelatim vstoupí do historie Česka jako ukázka vrcholné ignorance pravidel odpovědné a transparentní politiky a neúcty k voličům ze strany veřejného funkcionáře,“ uvedl Kraus.

Některá nová opatření na poli střetu zájmů zmiňuje nedávná analýza ministerstva spravedlnosti, kterou by stačilo přetavit v novelu. Podle resortu se to ale do voleb nestihne, jak popsal server iROZHLAS.cz.

Raduan Nwelati za ODS | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Potíž je podle Krause i v politické kultuře uvnitř ODS. „Pokud vím, opakované porušování zákona panem Nwelatim jeho strana nějakým rozhodným způsobem neřešila a nevyslala tak signál veřejnosti, že je takové jednání neakceptovatelné,“ doplnil.

Nwelati seděl v Senátu od roku 2018, v zářijových volbách ale křeslo neobhájil. Skončil až třetí s odstupem tisíců hlasů. Pro list MF Dnes přiznal, že mu mohla tato kauza uškodit. Nic by prý ale neudělal jinak. „Podání nepravdivého majetkového přiznání by totiž bylo klamání voličů,“ prohlásil těsně po volbách.

A co tedy odcházející senátor vlastní? „Mám tady byt 3+1, mám rodinný dům, mám menší penzion, mám nějaké pozemky,“ vypočítal Nwelati letos v červenci s tím, že má další příjmy z pronájmu. Během kampaně otiskl soupis také ve svém předvolebním magazínu a to včetně předpokládaného majetku v zahraničí.

„Jedná se o majetek, který vlastnil můj otec, a je předpoklad, že jsem ze zákona jako jediný syn zdědil padesátiprocentní podíl: ve městě Latákie (byt 3 + 1, byt 5 + 1, kancelář, ordinace, nebytový prostor, dvoupatrová chata u moře). Ve městě Damašek (2× byt 3 + 1), v lokalitě Slonfe (čtyřpatrová rekreační vila), v lokalitě Zabadani (čtyřpatrová rekreační vila),“ uvedl.