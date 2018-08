Třem tankům se za devět hodin podařilo vytáhnout zbouranou nymburskou lávku z Labe

Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Čtyři lidé tehdy utrpěli zranění. Při demolici v Nymburce se potvrdilo, že lana lávky byla silně zkorodovaná. Úterní akce byla složitější než vytahování zřícené lávky Troji. V Nymburce jsou strmější břehy, lávka je navíc větší.

Hasiči v Nymburce vytáhli z Labe polovinu zdemolované lávky. S pracemi pomáhají speciální tanky Číst článek

Původní plány počítaly s tím, že vytahování nymburské lávky bude pokračovat i ve středu. První díl lávky vytáhly tanky z řeky kolem poledne, firma následně vytažený díl odstřihla od zbytku konstrukce ve vodě, zdemolovala a vyklidila místo od suti. Následně zapojila do akce opět tanky, které vytáhly z vody další kus. Předposlední vytaženou část konstrukce již firma nedemolovala, stroje pouze odstranily zábradlí a tanky zbývající kus z řeky vytáhly na ten již vytažený.

Samotná demolice začala v Nymburce v pátek, kdy lávka spadla do Labe asi po hodině demoličních prací. Pracovní stroj s hydraulickými nůžkami stačil přestřihnout zhruba 25 procent lan. Původně se předpokládalo, že jich bude nutné přerušit asi polovinu. Konstrukce lávky přitom byla předimenzována na trojnásobnou hmotnost, než jakou lávka měla.

VIDEO: V Nymburku odstranili lávku přes Labe, odvoz suti potrvá několik dní Číst článek

Vedení Nymburka už podniká kroky ke stavbě nové lávky přes Labe. O stavbu se uchází šest projektantů, mezi nimi je i Jiří Stráský, autor nyní zdemolované lávky, která byla v dezolátním stavu. Vítěze soutěže vybere porota složená ze zástupců města a odborníků 14. září. Autor vítězného návrhu dostane za úkol vypracovat projektovou dokumentaci.

Nová lávka by mohla stát v roce 2020, řekl v úterý nymburský starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk). Město bude podle Fojtíka posuzovat nejen cenu, ale i vzhled stavby. Starosta chce, aby Nymburk v lávce získal novou dominantu města, která ale zároveň zapadne do okolního prostředí. Město chce lávku postavit do 40 milionů korun. „Pokud ale bude nějaký opravdu super návrh třeba za 60 milionů, tak o tom také budeme diskutovat,“ řekl Fojtík.