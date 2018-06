Lávce v Nymburce hrozí zřícení. Úřady pod ní zastavily lodní dopravu

Státní plavební správa v pátek zastavila s okamžitou platností provoz lodí na Labi pod lávkou v Nymburce, která je v havarijním stavu a mohla by se kdykoli zřítit. Lodě se musejí otáčet, Povodí Labe se je snaží o zákazu plavby v Nymburce informovat na plavebních komorách, řekla ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Nymburk 12:09 8. 6. 2018 (Aktualizováno: 12:52 8. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nymburská lávka | Foto: Marián Vojtek

Labe v Nymburce je dopravně významná lodní cesta, náhradní cesta neexistuje. Město se rozhodlo, že lávku zbourá. Starosta má ale obavy, že to nepůjde dříve než v srpnu.

Po Labi v Nymburce plují především osobní lodě, nákladní cestu využívají méně. „Na lávku budou umístěné zákazové znaky a dole budou žluté bóje. V tuto chvíli nic jiného udělat nemůžeme, město Nymburk nás informovalo o naprosto havarijním stavu lávky, která může kdykoli spadnout, takže jiné řešení než zastavit tam plavbu v tuto chvíli nemáme,“ řekla Němcová.

Nymburk zakázal vstup na lávku loni v prosinci, lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, která se zřítila do Vltavy. Technici z Kloknerova ústavu nymburskou lávku zkoumali od května a nepotvrdili její úplnou bezpečnost, Nymburk proto uzavřel i prostranství na březích pod lávkou.

Město se nyní bude snažit lávku co nejrychleji zbourat. Demolici zdržuje podle starosty Pavla Fojtíka (Změna pro Nymburk) výběrové řízení na firmu, která demolici udělá. „Pokud vše půjde, tak by mohla být lávka zdemolována v srpnu,“ řekl Fojtík. Náklady na demolici se odhadují až na sedm milionů korun. Projektová cena také určí, zda se bude veřejná zakázka soutěžit jako podlimitní, nebo nadlimitní, což může mít vliv na konečný termín. „Je to nutné řešit a já samozřejmě budu tímto směrem s městem komunikovat,“ dodala Němcová.

Lidé musejí nyní místo uzavřené lávky používat pro přechod přes Labe železniční most nebo hydroelektrárnu, což ale znamená více než kilometrovou cestu navíc. S uzavřenou lávkou sousedí most pro automobily, přes který ale kvůli bezpečnosti není možné pěším průchod umožnit. Od 15. ledna navíc město zavedlo bezplatnou autobusovou dopravu mezi náměstím Přemyslovců a Zálabím, které je na druhé straně řeky. Lidé mohou jezdit autobusem zdarma mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk Náměstí. V každém směru jede za den zhruba 45 linek, doprava zdarma se tak týká 90 spojů.