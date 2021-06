V Nymburce usadili 400 tun těžký most přes Labe z nákladní lodě. Náklady vyjdou na 129 milionů

Stavbaři v Nymburce usadili hotový, 400 tun vážící most přes Labe. Do konečné pozice ho instalovali z paluby lodi. Původní lávku město dalo v roce 2018 kvůli havarijnímu stavu zbourat. Byla stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, jež se zřítila do Vltavy v roce 2017

Nymburk 23:34 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít