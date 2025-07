O čem je kampaň, když ne o ekonomice? Programový cynismus ohrožuje volební soutěž, říká politolog

„Když budeme mít štěstí, tak se poslední tři týdny před volbami začne řešit něco jako program a ekonomika,“ říká v pořadu Jak to vidí... na Českém rozhlasu Dvojka politolog Jan Kubáček ke strategii, kdy většina stran dosud nezveřejnila, co svým voličům nabízí. Volební program zatím představili jen Starostové a hnutí Motoristé sobě. Jak to vidí... Praha 15:30 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politolog Jan Kubáček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Nečekám odtajňování programů v letní pauze mezi kampaněmi. K mému velkému úžasu jsou ale všichni, snad vyjma Starostů a nezávislých a Motoristů, okolo programů velice tajnosnubní,“ poukazuje politolog Jan Kubáček.

Hnutí ANO i koalice Spolu předeslaly, že své programy zveřejní až v září, tedy měsíc před volbami.

„Přijde mi, že najeli na cynismus typu, že Češi už programům příliš nevěří, že těch už bylo a měly hodnotu popsaného papíru. Jak kdyby na to politici najeli a řekli si: nás to nebude stát ztrátu kytičky ani ztrátu preferencí, vyčkáme, aby se do nás konkurence nepustila a nezačala sestřelovat naše priority namísto představování svých,“ pokračuje politolog.

„Když budeme mít štěstí, tak se poslední tři týdny před volbami začne řešit něco jako program a ekonomika. Některé subjekty už dokonce řekly, že nebudou prezentovat otázku ekonomiky a daní, protože se na ní neshodnou. Pak si říkám: probůh, o čem celá ta kampaň je?“ dodává politolog Kubáček.

Namísto programových bodů staví strany a hnutí volební strategie na viditelných osobnostech, náchylných podle politologa k názorovým obratům.

„Bojím se, že nám začínají chybět mantinely, aspoň základní teze nebo hlavní argumenty, ze kterých se neuhne. Může to vést k tomu, že celá volební soutěž začne být relativní, a to je to nejhorší pro volební účast i pro důvěru, protože volby jsou společenská smlouva a základní kámen celého našeho uspořádání,“ říká Kubáček.

‚Doba, kdy je lídr programem‘

„Dnes jsme v období, kdy je lídr programem. Proto vidíte nejen na Motoristech, ale i dalších, že v momentě, kdy se lídr zakuckává, zakuckává se i subjekt a projevuje se to v preferencích,“ komentuje politolog sněm Motoristů, kteří o víkendu představili program se strategií, jak stranu vrátit nad 5 procent.

Podle Kubáčka řeší Motoristé sobě víc své vlastní problémy než co nabídnout voličům. „Optikou Motoristů by teď měli zařadit raketovou rychlost a začít se objevovat po republice se zajímavými, neotřelými tématy, ale hlavně s praktickým viděním a řešením,“ nastiňuje politolog.

„Aby se věnovali životním nákladům a perspektivě jak domácností, tak českých firem a českého průmyslu. To jsou témata, která jsou doslova zabalená, připravená s mašličkou a adresovaná Motoristům a k mému překvapení je Motoristé příliš neřeší,“ dodává Kubáček.

Na poslední chvíli usiluje předseda hnutí Motoristé sobě Macinka o obnovení spolupráce s Přísahou Róberta Šlachty.

„Tady by se pánové museli hlavně velmi rychle dohodnout, každý by musel udělat ústupek a kompromis, musela by se velmi dobře promyslet personální nabídka. Ale to už je rozhodování v řádu hodin,“ připomíná Kubáček, že na odevzdání kandidátních listin zbývá stranám poslední týden.

‚Pomůže to Zaorálkovi, ale ne SOCDEM‘

Současné rozpoložení politické scény sice přeje spojování, avšak nejstarší české politické straně podle politologa neprospěje.

„Pomůže to Lubomíru Zaorálkovi, abych byl velmi konkrétní. Pomůže to Stačilo! v argumentu, že má další nekomunistický subjekt. Myslím si, že sociální demokracii to v přímém přenosu naprosto rozbilo. Došlo doslova k rozvalu,“ říká Jan Kubáček. Překvapilo jej, jak během vyjednávání Stačilo vystupovalo vůči SOCDEM z pozice síly.

Sociální demokracii pod hlavičkou Stačilo! podle něj utopí vnitrostranické spory.

„Hlavně se rozlomila do spousty frakcí, které už nic nespojuje, jen frustrace a vzájemná kritika. To se obávám, že bude leitmotivem až do prvního říjnového víkendu. Proto si myslím, že osobně pro předsedkyni SOCDEM Janu Maláčovou to bude velmi nepříjemné a myslím, že to bude i za cenu sněmovní lavice,“ domnívá se politolog Kubáček.