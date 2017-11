O děti jsem se bála, říká jedna z maminek. Ředitelka zvažuje kvůli komentářům pod fotkou trestní oznámení

Sednul by tam ruční granát, rovnou střílet, zní jeden z komentářů na sociálních sítích pod fotku prvňáčků Základní školy Plynárenská v Teplicích. A někteří rodiče z teplické školy přiznávají, že se kvůli nenávistným reakcím začali o své děti bát. Ředitelka Marcela Prokůpková zvažuje, že kvůli komentářům podá trestní oznámení. Případem se už začala zabývat policie. Reportáž Teplice 18:43 8. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotka žáků první třídy na Základní škole Plynárenská v Teplicích vyvolala řadu nenávistných reakcí na sociálních sítích | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Ředitelka teplické Základní školy Plynárenská Marcela Prokůpková se už odmítla k případu do médií vyjadřovat. Chce, aby se situace kolem fotky prvňáčků a její školy uklidnila.

Radiožurnálu řekla, že kvůli nenávistným komentářům zvažuje podání trestního oznámení. Ještě se ale bude radit s právníkem. Nenávistné komentáře na sociálních sítích vyvolala fotografie prvňáčků, na které jsou mimo jiné romské, vietnamské a arabské děti.

„Složení třídy se tak pro letošní rok sešlo. Nikdy by mě ale nenapadlo, že nevinné zveřejnění památečního snímku prvňáčků spustí tak obrovskou negativní kampaň. Nikdy jsem nic podobného nezažila,“ uvedla už dříve Prokůpková.

Část rodičů se bojí o své děti

Někteří rodiče teplické školy pak přiznávají, že se o své děti začali bát. „Strašně moc jsem se o své děti bála, když jsem to viděla. Mám v první a ve druhé třídě vnouče, které mám v pěstounské péči. A bála jsem se je posílat do školy, aby se něco nestalo,“ přibližuje paní Jana před vchodem do ZŠ Plynárenská.

Nikdy prý nic podobného nezažila. Děti podle ní nemají mezi sebou žádný problém. Z komentářů byla zaskočená i další maminka.

„Myslím, že to bylo dost přes čáru, ať už mají barvu jakoukoli, pořád jsou to děti. A nezasloužily si takovou reakci. Na barvě pleti nezáleží. Nevíme, co z nich vyroste. Je škoda, že někteří rodiče vychovávají své děti odmalička k rasismu. Když jsem četla ty komentáře, tak jsem byla zaskočená,“ říká paní Radka.

Ani ona se s tak negativní reakcí nikdy nesetkala. Obavy ale o své děti nemá. Reálnou hrozbu v nenávistných komentářích nevidí ani pan Václav, se kterým před teplickou základní školou Radiožurnál mluvil.

„Komentáře se mi nelíbí, jsou rasistické a hloupé. S takto ostrou reakcí jsem se ještě nesetkal. Proti takovým komentářům se asi bránit nedá, to je v lidech. Nevnímám to jako reálnou hrozbu. Škola je hlídaná, nikdo cizí se tam nedostane,“ podotýká pan Václav.

„Také mám syna v první třídě. Nelíbí se mi, co píšou, že hodí prvňáčkům do třídy granát. Jsou to děti, proč by měly trpět?“ dodává paní Andrea.

Policie bude kvůli bezpečnosti u školy častěji hlídkovat, potvrdil Radiožurnálu ředitel teplické městské police Michal Chrdle.

Případem se zabývá policie

Fotografii i se jmény dětí zveřejnil regionální Deník v rámci svého seriálu. Krátce na to začali lidé psát nenávistné komentáře na sociálních sítích i přímo vedení školy.

Lidé vyhrožovali dětem i pedagogům. „Třída plná teroristů, tam by sednul ruční granát, rovnou střílet,“ psal podle Deníku jeden z uživatelů. „Ještě, že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí,“ reagoval další.

Policie už se nenávistnými komentáři zabývá. „My se tím případem na základě podnětu z médií zabýváme a celou záležitost prověřujeme,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Útoky na děti považuje za nepřijatelné i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra, které podle svého twitteru „celou věc předalo policii“. „Na nás se nikdo neobrátil. Na základě dotazů z médií k tomuhle případu jsme se tím případem začali zabývat,“ dodal Vítek.