Dostálová: O dotace z programu Živel budou moct žádat lidé s rozestavěným bydlením i zadlužení

„Museli jsme se trošičku odprostit od slova ‚nezkolaudované', protože by to bylo skutečně v rozporu se stavebním zákonem," uvedla na pondělním brífinku po jednání vlády ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Z pravidel pro čerpání pomoci byl zároveň odstraněn požadavek, že žadatel nesmí být tři roky před podáním žádosti v úpadku nebo likvidaci.

Vláda v pondělí schválila, že lidem, kteří měli před ničivým tornádem na jižní Moravě rozestavěné domy, pomůže státní dotace k obnově obydlí do stavu, jaký ho měli před tornádem.

„Pokud to bylo skutečně tak, že to bylo jen pár dnů do kolaudace a museli dům zdemolovat, tak samozřejmě mohou čerpat dotaci na celé obydlí. Pokud tam byla jen hrubá stavba, tak do té fáze hrubé stavby," přiblížila na brífinku změny ministryně Dostálová.

V případě nezkolaudovaných obydlí by se podle materiálů na vládu, které připravilo ministerstvo pro místní rozvoj, mělo jednat nejvýše o desítky hlavně rodinných domů.

„Podpora se tím však stane jednotná pro všechny dokončené i rozestavěné stavby pro bydlení a lze tím předejít případnému znevýhodnění osob, které výstavbu rozestavěné stavby pro bydlení nedokončily. Negativní sociální následky by v případě nerozšíření předmětu nařízení mohly převýšit závažnost dopadu poskytnuté finanční podpory státu do státního rozpočtu,“ uvedl úřad v dokumentech.

Pomoc z programu si smějí nárokovat lidé pojištění i nepojištění. Ministerstvo pro místní rozvoj nedávno provedlo změnu pravidel, kdy lidem, kteří mají pojištění, se do celkových nákladů počítá místo celého pojistného plnění 70 procent.

„Nepřiměřeně přísný požadavek“

Na schůzi vlády byla schválena i úprava týkající se možnosti čerpání z programu Živel i v případě zadlužení. V podmínkách dotačního titulu dosud stálo, že žadatel nesměl být tři roky před podáním žádosti o podporu v úpadku ani v likvidaci.

V této situaci se požadavek podle Dostálové ukázal jako nepřiměřeně přísný, a proto ho v pondělí vláda zrušila. Lidé by ale nadále měli čestným prohlášením potvrdit, že v době podání žádosti o pomoc nejsou v úpadku či likvidaci ani jim to nehrozí.

„Zároveň jsme reagovali na velmi přísnou podmínku ohledně bezdlužnosti. V podmínkách jsme měli, tak jak to je u všech dotačních titulů, že člověk nesměl být v úpadku ani v likvidaci minimálně tři roky. Reagovali jsme na to, protože skutečně taková živelní pohroma, tak to si zaslouží trošičku benevolence vlády. Takže ta věta o třech letech byla z nařízení vlády vyškrtnuta," informovala ministryně na pondělní tiskové konferenci.

Žádost do programu Živel přijímá od 2. července Státní fond podpory investic, k 14. červenci jich evidoval 759.