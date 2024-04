O důchodech bez opozice. Zástupci ANO na jednání o penzijní reformě s Jurečkou na Hrad nepřijdou

Pondělní jednání o důchodové reformě na Pražském hradě bude už bez hnutí ANO. Zástupci nejsilnějšího opozičního uskupení svou účast odvolali, za prezidentem tak zamíří jen ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Politikům ANO vadí výroky představitelů ODS. Prezident Petr Pavel považuje postup opozice za nekonstruktivní. Praha 10:20 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prvního jednání o důchodové reformě se zástupci opozice ještě zúčastnili | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí ANO avizovalo, že své postoje rádo prezidentovi vysvětlí. Potkávat se i s koalicí teď ale považuje za zbytečné. Zástupci hnutí jsou nespokojeni s tím, že premiér Petr Fiala (ODS) avizoval, že důchodovou reformu zkrátka prosadí, ať už s opozicí, nebo bez ní.

ANO ‚hází do důchodové reformy vidle‘, nesejde se s vládou a prezidentem. ‚Odmítáme dělat stafáž,‘ sdělilo Číst článek

„Pan premiér opětovně tvrdil, že vláda prosadí jimi navrhované důchodové změny i bez nás. Já jsem toto řekl už panu prezidentovi při našem prvním jednání. Řekl jsem, že se mi to nelíbí, a jestliže chce někdo jednat a dopředu vysílá tento signál, tak v tu chvíli zmenšuje manévrovací prostor, abychom vůbec k něčemu dospěli,“ vyjádřil se místopředseda ANO Karel Havlíček.

Předložené změny navíc opozice nepovažuje za důchodovou reformu, ale za parametrické změny. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na jednání nerezignuje, důchodovou reformu ale už příští týden přinese na vládu. Případnou shodu je podle něj ještě možné najít do druhého čtení ve Sněmovně.

„Já jsem připraven, a je to moje zodpovědnost, hledat shodu a případnou dohodu na tom, jakým způsobem i díky konstruktivním návrhům opozice důchodovou reformu upravit a udělat ji ve shodě. Ale musí být k tomu vůle obou stran. A minimálně ze strany hnutí ANO v tomto okamžiku vidíme, že vůle je nulová,“ říká Jurečka.

Schůdnější SPD

První čtení důchodové reformy chce ministr práce Jurečka otevřít ve Sněmovně ještě před letními prázdninami, závěrečné schvalování by mohlo být na podzim. Jurečka také řekl, že SPD přistoupilo k jednání o změnách v penzích konstruktivněji než ANO.

Jurečka: Společnost stárne rychleji, než se čekalo. Odsouvání důchodového věku je nutné Číst článek

„Naše stanovisko bude neměnné ve dvou parametrech,“ reagovala poslankyně SPD Lucie Šafránková.

„Naprosto odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Stejně tak jako snižování nově přiznaných důchodů od roku 2026. To je pro nás červená linie, kterou vždycky budeme odmítat a nikdy ji nepřipustíme,“ přibližuje Šafránková s tím, že chce i dál požadavky SPD prosazovat.

Prezident Petr Pavel ve svém prohlášení nad zrušením účasti hnutí ANO vyjádřil zklamání. Napsal, že termín pondělního jednání i jeho obsah byl odsouhlasený všemi aktéry na minulé schůzce – a zrušení účasti považuje za nekonstruktivní.

Pavel s vicepremiérem Jurečkou a s trojicí zástupců ANO o penzijní reformě poprvé jednal 28. března. Oznámil pak, že se všechny strany shodly, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu prodlužovat.

Opoziční hnutí následně shodu popíralo, což zopakovalo i v pátek. V pondělí měli politici hovořit například o předčasných odchodech do důchodu u náročných profesí.