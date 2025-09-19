O dva metry níž než obvykle. Lodím na Lipně hrozí uvíznutí v bahně, hladina vody výrazně klesla
Hladina vody v přístavech na Lipenské přehradě je o dva metry níž než obvykle. Na vině je sucho a slabé přítoky do nádrže. Majitelé větších lodí kvůli tomu teď mají problém vytáhnout plavidla na břeh.
„Voda jde stále dolů, takže pod jeřábem je tak 1,1 metru, vjezd asi 1,15 metru. Čekáme na lidi, kteří ještě mají u nás přístavu loď, kdy to vyndají, kdy se rozhodnou,“ říká v přístavišti v Černé v Pošumaví správce přístavu Miroslav Navrátil.
‚Teď už bych loď dozajista nevytáhl.‘ Hladina vody na Lipenské přehradě kvůli suchu výrazně klesla
Pokud má majitel loď s větším ponorem, tak už teď má problém. „Někteří říkají, že počkají, že věří tomu, že třeba v listopadu naprší a že se hladina zvedne. Ale nevím. Oni jsou asi smíření s tím, že buďto je ještě na Lipně autojeřábem vyndají, tam je snad nějakých 1,6, 1,5 metru. Anebo věří, že ještě říjen, listopad zaprší,“ dodává Navrátil.
O několik týdnů dříve než obvykle musel sezónu ukončit také například Alexandr Jegorov z Dobré Vody u Českých Budějovic, který tu má loď. „Loď jsem vytahoval přesně na konci srpna. Sezóna se nám letos zkrátila zhruba asi o měsíc a půl, protože současná hladina odpovídá spíš tomu, co bychom očekávali na konci roku,“ popisuje.
„Mám loď s ponorem 1,4 metru, teď už bych ji nevytáhl dozajista. Je tam řada lidí, který nesledovali hladinu, takže teď už stojí v bahně,“ upozorňuje Jegorov. Podle mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána je hladina vodní nádrže Lipno níž už od začátku letní sezóny.
„Důvodem je sucho, které postihlo celé povodí vodního toku Vltavy, a zároveň s tím nutnost zajišťovat minimální odtok z vodního díla Lipno II o objemu šest metrů krychlových za sekundu,“ přibližuje Roldán s tím, že kvůli celé vltavské kaskádě musí vodohospodáři navíc nárazově zvyšovat odtok z Lipna.
„Aby výrazným poklesem hladiny nebyl narušen hlavní účet vodního díla Hněvkovice, tedy zajistit dodávku chladící vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Pokud se však přítoky nezvýší, musí vodní dílo Lipno plnit své účely jak samostatně, tak v rámci soustavy vodních děl vltavské kaskády. A není bohužel vyloučeno, že bude hladina nadále klesat,“ doplňuje.
Na Orlické přehradě umožní proto Povodí Vltavy kvůli suchu majitelům lodí bezplatné vytažení jejich plavidel na břeh, aby je mohli odvézt. Jeřáb na hrázi vodního díla můžou majitelé větších plavidel využít ještě od pátku do neděle.