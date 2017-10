O exšéfa kriminalistického ústavu se zajímá Národní bezpečnostní úřad. Kvůli nehodě jeho náměstka

Dopravní nehoda

Podle dopravní policie vyjížděl bývalý náměstek kriminalistického ústavu Marek Kotrlý z křižovatky ulic Vršovická a Kodaňská a výjezdu z obchodního centra Eden v Praze, kde podle nich nerespektoval červený signál „Stůj“. Vjel do křižovatky, kde se střetl s jiným vozem. Věc byla pro řešení předána na policejní prezidium, které ji zase postoupilo řediteli kriminalistického ústavu Kolářovi. Na jeho nečinnost si v dubnu 2015 stěžoval poškozený účastník dopravní nehody. Kvůli tomu, že o viníkovi stále nebylo rozhodnuto, mu totiž pojišťovna nechtěla uznat škodu na vozidle. Rozhodnutí vydal Kolář až v září, kdy řízení odložil. To byl ale procesně špatný postup a v lednu loňského roku musel řízení zastavit úplně. V tu dobu se už o celou záležitost zajímalo policejní prezidium, a to kvůli další stížnosti, kterou jim opět adresoval poškozený účastník nehody.