O politiku se zajímáme, forma předvolebních debat ale není pro mladé, říká spoluautor Zavolíme!
Projekt Zavolíme! chce podporovat zájem mladých lidí o volby a politiku. Jeho spoluautor Oldřich Neumann moderoval velkou předvolební debatu, která cílila na studenty a sledovalo ji několik desítek tisíc studentů po celé České republice. Zájem mladých o politiku podle něj roste, ale většina současného předvolebního obsahu studentům není blízká. „Klasické televizní předvolební debaty jsou pro mladé lidi nekoukatelné,“ říká pro Český rozhlas Plus.
„Je tady hodně přesycený trh toho, co nabízejí velké televize a média v oblasti politických diskuzí, ale nic z toho není uzpůsobováno mladým lidem. Nereflektují se tam témata, která by je zajímala, a ta forma je pro mladé lidi nekoukatelná, protože je to hlavně diskuse politiků bez jakéhokoliv přidaného obsahu,“ vysvětluje Neumann.
Poslechněte si Osobnost Plus Světlany Witowské. hostem je Oldřich Neumann, moderátor a spoluautor projektu Zavolíme!
Debata nazvaná Od studentů pro studenty, kterou pořádá iniciativa Zavolíme!, je naopak zacílená právě na mladé publikum. Soustředění se převážně na mladé posluchače autorům podle Neumanna dovoluje být trošku kreativnější, aby zaujali jejich pozornost.
Tříhodinovou debatu natáčelo 13 kamer a na přípravách se podílelo přes 80 lidí.
Stovky škol, desetitisíce studentů
Finance na realizaci podle Neumanna platforma sháněla především pomocí fundraisingu. „Obracíme se na různé nadace a organizace. Hlavním mediálním partnerem bylo zpravodajství pro mladé Bold News. Také nás velmi finančně podpořila Univerzita Karlova a různé nadační fondy a další,“ vyjmenovává.
Náklady jdou do stovek tisíc korun a většina z vybraných peněz je potřeba hlavně na provoz techniky. „Nikdo z nás do toho nejde s tím, že zbohatne. Pro nás je to opravdu almužna s ohledem na to, že tomu sedm a půl měsíce uzpůsobujeme své kariérní nastavení,“ dodává Neumann.
Debata se streamovala do 480 škol po celé České republice. „Většina škol se registrovala přes Jeden svět na školách, který pořádá studentské volby. Podle včerejších čísel se zapojilo 664 škol do studentských voleb a z toho prý 443 sledovalo debatu,“ upřesňuje jeden z týmu organizátorů.
Při průměrném počtu 80 sledujících studentů na školu by to podle něj v celostátním měřítku mělo představovat kolem 41 tisíc studentů. Jde ale jen o hrubý odhad.
Problém udržet pozornost
Součástí projektu Zavolíme! jsou vedle předvolební debaty i další aktivity. „Nabídka je rozmanitá. Primární impulz byl, že pokud po školách chceme, aby nám odevzdaly tři hodiny vyučování (což je skoro celý den), tak to nemůže stát jen na principu, že studenti budou tři hodiny sedět a něco sledovat a někteří budou na mobilech,“ vysvětluje Neumann.
Proto začal projekt Zavolíme! už dříve k debatě nabízet pracovní listy a letos byla nabídka ještě rozmanitější. Studenti si mohli vyzkoušet hledat politické strany na politickém kompasu, cvičení na poznávání argumentačních faulů a další aktivity.
Projekt se následně zaměřil i na zpětnou vazbu od žáků a škol. „Asi 40 procent lidí nám řeklo, že časová dotace tří hodin byla dlouhá, někteří měli problém udržet pozornost, ale asi 50 procent zase říkalo, že to bylo dostatečné,“ komentuje Neumann
Líná generace?
Na kritiku vlastní Generace Z, o které se tvrdí, že je líná a zajímá se v první řadě o vlastní pohodu, reaguje odmítavě.
„Naopak si myslím, že ta generace je ve spoustě věcech extrémně výkonná s ohledem na to, jaké má podmínky. A to, že třeba mnohem víc hledíme na duševní zdraví, jsme si víc vědomi, že zajít na terapii není špatně a každému by to asi občas prospělo, a že chceme mít víc ze života, užít si ho... Já jsem na svoji generaci hrdý a myslím si, že bychom měli být opatrní s generalizací," uzavírá Oldřich Neumann.
Jak bylo obtížné shánět politiky na debatu? Co mladé lidi na politice zajímá? A co je podle Oldřicha Neumanna největší bolestí českého školství? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus výše.