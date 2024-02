O půlnoci se uzavře systém DiPSy. Školy ale mají možnost do přihlášek zasahovat i několik dní potom

V úterý o půlnoci vyprší lhůta pro podání přihlášek na střední školy. Po vypjatém minulém roce se mohou letos uchazeči nově hlásit na tři školy, zároveň je možné přihlášky podávat elektronicky přes systém DiPSy. „Za mě je to velká jednička,“ hodnotí místopředseda unie školských asociací CZESHA a ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a SPŠ Teplice Jiří Nekuda. V Teplicích byla použita ověřená elektronická identita u 80 procent přihlášek. Rozhovor Teplice 12:03 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uchazeči mohou podávat přihlášky na střední škole v papírové, hybridní a elektronické formě do úterní půlnoci | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak hodnotíte nový elektronický systém? Ušetřil vám práci?

Bezpochyby. Myslím, že se věc podařila. Dávám tu ještě jednou velkou poklonu panu řediteli a jeho týmu, že to dali takto dohromady. Samozřejmě některé věci nabíhají postupně, ale to se dalo očekávat.



Není to nic, co by omezovalo uchazeče při podávání přihlášek, takže za mě je to velká jednička.

Povězte ještě, jaký je poměr elektronických přihlášek a těch, co k vám dorazily v klasické papírové podobě?

To se liší škola od školy. Když vezmu naši školu, tak zhruba každá pátá přihláška je buď hybridní, nebo papírová, takže 80 procent přihlášek šlo přes ověřenou identitu, což je pro nás nejlepší cesta.

Co s přihláškami bude dál?

Teď je máme na stole, kontrolují je sekretářky a dnes ráno byl spuštěn systém stahování hybridních přihlášek do našeho systému, takže je můžeme kontrolovat. Teď máme zhruba šest nebo osm dní na to, abychom je všechny zkontrolovali, papírové dodali do systému, zkontrolovali ty hybridní a všechno připravili pro to, aby se s tím dalo pracovat.

Co mají udělat rodiče, kteří teď zjistí, že na přihlášce udělali nějakou chybu?

Už je postupně vyzýváme, pokud nějaké chyby objevíme. Tento proces tedy už běží a poběží dalších šest až osm dní s tím, že rodiče už do systému od zítra nebudou moct, ale škola do toho může zasahovat, například vložit nějaké přílohy. Každopádně už bude rodičům a uchazečům končit možnost přihlášku stáhnout a podat novou nebo ji upravit.

Změnil se nějak počet podaných přihlášek proti tomu velmi vypjatému loňskému roku?

Tím, že jsou nově tři přihlášky na jednoho uchazeče, samozřejmě počet přihlášek vzrostl. U nás počítám, že to bude zhruba o 40 nebo 50 % oproti loňsku. Zatím pozorujeme, že se trošku mění uvažování uchazečů – tedy volba první možnosti.

Osobně si myslím, že podstatně víc zájemců bude zkoušet gymnázia nebo takové exkluzivní školy a postupně nám propadnou na ty druhé a třetí možnosti, takže jsem na to zvědavý. Co jsme ale zatím koukali, tak se to uvažování trošku mění.

Měli jste třeba i vy problémy s více rozdílnými přihláškami od jednoho žáka? Už jste to zaznamenali? Oslovovali jste kvůli tomuto rodiče?

Ze začátku tam byly určitě titulované přihlášky, to se řešilo. Bylo to dané tím, že systém ještě neuměl ukládat přihlášku v průběhu vyplňování, takže rodiče radši podali tu přihlášku dvakrát nebo třikrát pro jistotu.



Cermat dnes už myslím stáhl tyto přihlášky automaticky, a pokud by tam nějaké ještě byly, tak budeme kontaktovat rodiče a ti rozhodnou, která z přihlášek platí a která ne.

Co třeba chybějící přílohy anebo nějaké nedostatky v přihláškách? Máte i takových případů hodně?

Těch bylo vždycky dost. Některé přihlášky, zejména ty papírové, jsou v katastrofálním stavu nebo například nepodepsané. To bylo vždycky a nemá to nic společného se systémem, který je nastaven.

Říkáte, že kontaktujete rodiče. Jakým způsobem je kontaktujete – osobně nebo e-mailem nebo jde to nějak přes ten systém přihlášek?

Pokud tam je ověřená identita, tak to jde přímo, ale v těchto případech většinou problémů tolik není. Většina problémů je právě u hybridních a papírových přihlášek a tam většinou jsou kontaktní údaje, jako je telefon nebo e-mail, takže volíme nejkratší cestu.