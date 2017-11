O sedmi až osmi ministrech už má Babiš jasno, hledá ale odborníky na ministerstvo školství a kultury

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kterého v úterý pověřil prezident Miloš Zeman jednáním o sestavení vlády, má víceméně jasno o obsazení sedmi až osmi křesel v menšinové vládě. Stále hledá odborníky mimo jiné na ministerstva průmyslu, kultury a školství. Ministerstvo školství ve středu odmítl převzít rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. Praha 20:55 1. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Širší vedení ANO vyzvalo své hejtmany, kteří se stali poslanci, aby si vybrali pouze jednu z těchto funkcí. Na povolebních jednáních se sešli zástupci ANO a ČSSD, ale i menší kluby lidovců, TOP 09 a Starostů a nezávislých. Představitelé ODS jednali v Lánech se Zemanem.

Babiš ve středu řekl, že víc možných tipů má na obsazení ministerstva obrany. Podle některých informací už by v jeho čele neměl být Martin Stropnický (ANO), jenž by mohl zamířit do čela ministerstva zahraničních věcí. Ostatní ministři, kteří jsou za ANO v současné vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), by pravděpodobně měli ve funkcích zůstat, u Karly Šlechtové není úplně jasné, zda dál povede ministerstvo pro místní rozvoj.

Lidovci, Starostové a TOP 09 se dohodli na spolupráci na odborné úrovni, společný klub ale odmítají Číst článek

Ministři životního prostředí Richard Brabec, spravedlnosti Robert Pelikán a dopravy Dan Ťok potvrdili účast v Babišově vládě. Šlechtová zvažuje ministerstvo obrany, uvedla Česká televize (ČT). Jako budoucího ministra zemědělství Babiš připustil prezidenta Potravinářské komory ČR Miroslava Tomana, jako ministryni financí nynější náměstkyni v resortu Alenu Schillerovou a jako šéfku vnitra hejtmanku Karlovarského kraje Janu Vildumetzovou. Ministerstvo práce by měl vést odborník, nominanta už Babiš má, řekl ČT.

Bek nechce ministerstvo školství

Babiš uvedl, že nechce obsazovat pozici ministra pro legislativu a lidská práva, kterou nyní zastává Jan Chvojka (ČSSD). O nabídce ministerského postu pro Beka ve středu informoval týdeník Respekt. Bek podle časopisu funkci odmítl a jménem všech rektorů navrhl, aby se ministrem stal současný náměstek na ministerstvu školství Robert Plaga, který měl doposud na starosti řízení vysokých škol.

Hejtmani ANO zvolení do sněmovny by podle vedení měli následovat Jaroslavu Pokornou Jermanovu a vybrat si jen jednu funkci. Jermanová v úterý oznámila, že poslanecký mandát složí. Hejtmani Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk ale zatím neoznámili, zda zůstanou v čele regionu, nebo dají přednost poslaneckému mandátu. Chtějí čas na rozmyšlenou a jednání s vedením.

ČSSD bude teprve jednat

Zástupci hnutí ANO se po pěti úterních schůzkách ve středu sešli se sociálními demokraty, kterým nabídli vedení jednoho sněmovního výboru. Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec přitom vzhledem k volebnímu výsledku strany počítal s tím, že dosud nejsilnější straně možná nepřipadne funkce předsedy v žádném výboru. ČSSD se bude teprve radit, zda do čela sněmovny podpoří kandidáta ANO Radka Vondráčka, či šéfa ODS Petra Fialu.

ČSSD také deklarovala, že je připravena hlasovat pro návrh státního rozpočtu na příští rok, který připravila Sobotkova vláda pod vedením sociální demokracie. Podpořila by i návrh hnutí ANO na zvýšení důchodů, pokud by byl rozumný. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek tento přístup popsal jako konstruktivní. Návrh rozpočtu, na kterém se podíleli lidovečtí ministři, plánuje podpořit i KDU-ČSL.

'Je to výkřik do tmy,' řekl Gazdík o Kalouskově plánu. Zeman chce šéfem sněmovny zástupce ANO, uvedl Fiala Číst článek

Občanští demokraté zamířili odpoledne na jednání do Lán, kam si Zeman na tento a následující týdny pozval zástupce všech stran zastoupených ve sněmovně. Představitelé ODS se s hlavou státu neshodli v názoru na to, kdo by měl být šéfem komory. Fiala rovněž nesouhlasí s tím, aby byl sestavením vlády pověřen někdo, kdo nemá ve sněmovně k dispozici většinu hlasů. Zeman už dříve deklaroval, že pro Babišovo jmenování požadovat podpisy většiny poslanců nebude.

Poslanci KDU-ČSL, TOP 09 a STAN budou ve sněmovně spolupracovat na úrovní odborníků jednotlivých klubů, uvedli zástupci stran. "Nejedná se o spojování klubů a stran. Každý poslanecký klub bude zasedat samostatně," zdůraznil místopředseda lidovců Jan Bartošek. Možné společné nominace kandidátů do vedení dolní komory nebo do výborů musí lidovci ještě projednat stejně jako svůj postoj k plánu předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, který by znemožnil vznik vlády pod vedením Babiše. Podle Starostů je Kalouskův návrh neproveditelný.