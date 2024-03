O stavbě nejméně dvou jaderných bloků rozhodne nynější vláda, míní Síkela. Nabídky dostane v dubnu

Ještě nynější vláda rozhodne o tom, že se v Česku postaví nejméně dva nové jaderné bloky, je přesvědčen ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Řekl to deníku Právo. Nabídky podle něj ukazují, že je správné postavit dva, nebo čtyři bloky. Praha 9:06 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem pevně přesvědčen o tom, a všechno směřuje k tomu, že ještě tato vláda zasmluvní minimálně dva reaktory,“ řekl deníku. Česko v současné době připravuje stavbu jaderných reaktorů.

Otázky a odpovědi: Vláda chce závazné nabídky na čtyři velké jaderné bloky Číst článek

Původně byl vypsán tendr na stavbu jednoho bloku v Dukovanech, k čemuž předložily nabídky společnosti EDF, KHNP a Westinghouse. Součástí nabídek byly i nezávazné opce na další reaktory.

Po analýze nabídek vláda letos v lednu vyzvala společnosti EDF a KHNP k předložení závazných nabídek ke stavbě až čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. Čas mají firmy do poloviny dubna.

Westinghouse v soutěži nepokračuje. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být podepsána na přelomu let 2024 a 2025 a první reaktor by měl být spuštěn v roce 2036