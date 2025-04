O Velikonocích letos na silnicích zemřeli dva lidé. Podle policie je to nejméně v tomto století

Při dopravních nehodách v Česku zemřeli o prodlouženém velikonočním víkendu od pátku dva lidé. Spolu se shodnou bilancí z roku 2023 je to nejnižší počet obětí nehod o Velikonocích v tomto století. Vyplývá to z dostupných policejních statistik. Letošní bilanci ale ještě může změnit večerní návrat motoristů do měst. Policie na síti X upozornila, že i letos na silnicích řidiče kontrolují stovky policistů po celé ČR.

