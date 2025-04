O velikonočním víkendu Česko čeká mírné ochlazení. Teploty se budou držet kolem 20 stupňů a může pršet

O prodlouženém velikonočním víkendu se mírně ochladí. Zatímco ve čtvrtek ještě teploty vystoupí až k 27 stupňům, v pátek a sobotu se budou držet většinou do 20 stupňů Celsia. Občas zaprší a ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 8:41 17. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O víkendu se může objevit déšť | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas, Český rozhlas

Ve čtvrtek bude polojasno až skoro jasno. Večer a v noci může na východě Moravy a ve Slezsku pršet, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Na mnoha místech už ve středu padaly teplotní rekordy.

Meteorologové zaznamenali v Česku první letní den. Nejvyšší teploty dosáhly 27,5 stupně Číst článek

„I dnes by mělo být velmi teplo s maximálními teplotami 21 až 26 stupňů Celsia, které by však mohly být utlumeny saharským prachem, který nad naše území dorazí od jihu,“ uvedli meteorologové na síti X. Kvůli suchu a očekávanému větru platí až do pátečního poledne výstraha meteorologů před rizikem požárů.

Od pátku se mírně ochladí, meteorologové očekávají na většině území občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Noční teploty se budou pohybovat mezi 16 a 12 stupni, na západě a jihozápadě bude kolem deseti stupňů. Přes den teploměr ukáže 16 až 21 stupňů, na jihozápadě bude chladněji.

Včera jsme zaznamenali první letní den, kdy teploty na mnoha místech vystoupily nad 25 °C. Tuháň naměřila dokonce 27,5 °C.



Také v sobotu bude oblačno a místy se vyskytnou přeháňky. Večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou mezi 11 a sedmi stupni, nejvyšší denní mezi 16 a 20 stupni. V západní polovině Čech bude o dva až tři stupně chladněji.

V neděli i na velikonoční pondělí už meteorologové očekávají jasno či polojasno, v pondělí se na severozápadě bude zatahovat. Ojediněle mohou být přeháňky, v pondělí i bouřky. Noční teploty se budou pohybovat mezi 11 a šesti stupni, před den bude po oba dny až 23 stupňů.