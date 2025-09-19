O víkendu mohou lidé naposledy navštívit pražskou Invalidovnu. Čeká ji tříletá rekonstrukce
Lidé mohou během pátku a soboty navštívit a prohlédnout si pražskou Invalidovnu. Národní památkový ústav tam pořádá akci nazvanou Vojáci v invalidovně. Zájemci tak uvidí například přehlídku francouzských a rakouských jednotek z období napoleonských válek. Vyrazit mohou i na komentované prohlídky. Areál Invalidovny však zároveň brzy čeká tříletá rekonstrukce.
Dlouho plánovaná oprava barokní památky už má stavební povolení a měla by začít příští rok. Dělníci následně mají 36 měsíců – tedy tři roky – na to, aby kompletní opravu dokončili. Bude stát přes dvě miliardy korun.
Pracovníci budou muset nahradit celou střešní krytinu, která je poničená kvůli tomu, že voda teče do barokních krovů. Podle Františka Laudáta z Národního památkového ústavu budou dělníci možná muset odstranit i severní střechu. Tu napadly houby a hnije.
Dělníci také k budově připojí dvě novostavby. Po rekonstrukci v nich bude třeba technické zázemí nebo zkušební sály. Ve dvou křídlech pak budou stálé expozice a v prvním patře lidé najdou různé dočasné výstavy.
V Invalidovně by se měl rovněž nacházet konferenční prostor a místo pro vzdělávání, laboratoře, informační centrum nebo místo pro dětskou skupinu Prahy 8.
Celkem by zhruba 80 procent prostor mělo být zpřístupněno veřejnosti, včetně parkového nádvoří. Národní památkový ústav počítá se sedmidenním provozem.
Setkání s vojáky
Než přestavba začne se však zájemci mohou přímo do stávajících prostor Invalidovny vypravit. V pátek od půl páté odpoledne mohli dorazit například na komentovanou prohlídku. V šest hodin večer na nádvoří začal takzvaný Storytelling s vojáky, kde se lidé mohli u ohně dozvědět víc o životech Voltižérů z 18. století.
Hlavní program vypukne v sobotu. Každé ze čtyř stanovišť dobrovolníci věnují jedné válce. Návštěvníci tak potkají mezi dvaceti a třiceti vojáky. Uvnitř Invalidovny budou navíc ukázky z lazaretu císařské gardy z napoleonských válek.