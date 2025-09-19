O víkendu mohou lidé naposledy navštívit pražskou Invalidovnu. Čeká ji tříletá rekonstrukce

Lidé mohou během pátku a soboty navštívit a prohlédnout si pražskou Invalidovnu. Národní památkový ústav tam pořádá akci nazvanou Vojáci v invalidovně. Zájemci tak uvidí například přehlídku francouzských a rakouských jednotek z období napoleonských válek. Vyrazit mohou i na komentované prohlídky. Areál Invalidovny však zároveň brzy čeká tříletá rekonstrukce.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

V pražské Invalidovně měly podle původních plánů žít až čtyři tisíce vojáků.

Pracovníci budou na budově Invalidovny muset nahradit celou střešní krytinu, která je poničená kvůli tomu, že do barokních krovů teče voda | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Dlouho plánovaná oprava barokní památky už má stavební povolení a měla by začít příští rok. Dělníci následně mají 36 měsíců – tedy tři roky – na to, aby kompletní opravu dokončili. Bude stát přes dvě miliardy korun.

Přehrát

00:00 / 00:00

Lidé si mohou prohlédnout pražskou Invalidovnu. Její areál brzy čeká tříletá rekonstrukce

Pracovníci budou muset nahradit celou střešní krytinu, která je poničená kvůli tomu, že voda teče do barokních krovů. Podle Františka Laudáta z Národního památkového ústavu budou dělníci možná muset odstranit i severní střechu. Tu napadly houby a hnije.

Dělníci také k budově připojí dvě novostavby. Po rekonstrukci v nich bude třeba technické zázemí nebo zkušební sály. Ve dvou křídlech pak budou stálé expozice a v prvním patře lidé najdou různé dočasné výstavy.

V Invalidovně by se měl rovněž nacházet konferenční prostor a místo pro vzdělávání, laboratoře, informační centrum nebo místo pro dětskou skupinu Prahy 8.

Lidé si mohou na Hradě prohlédnout korunovační klenoty. Tradice vystavování sahá do první republiky

Číst článek

Celkem by zhruba 80 procent prostor mělo být zpřístupněno veřejnosti, včetně parkového nádvoří. Národní památkový ústav počítá se sedmidenním provozem.

Setkání s vojáky

Než přestavba začne se však zájemci mohou přímo do stávajících prostor Invalidovny vypravit. V pátek od půl páté odpoledne mohli dorazit například na komentovanou prohlídku. V šest hodin večer na nádvoří začal takzvaný Storytelling s vojáky, kde se lidé mohli u ohně dozvědět víc o životech Voltižérů z 18. století.

Hlavní program vypukne v sobotu. Každé ze čtyř stanovišť dobrovolníci věnují jedné válce. Návštěvníci tak potkají mezi dvaceti a třiceti vojáky. Uvnitř Invalidovny budou navíc ukázky z lazaretu císařské gardy z napoleonských válek.

Laura Hájková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme