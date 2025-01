O víkendu může sněžit i v nížinách. Čtvrtek bude ještě teplý, v pátek ale teploty klesnou

O nadcházejícím víkendu čeká Česko zimní počasí. V noci na pátek se ochladí, teploty by se poté až do konce týdne už neměly dostat výrazně nad nulu. Bude hodně oblačno, sněžit může i v nížinách. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Praha 8:15 9. ledna 2025