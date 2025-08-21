O víkendu se v Česku ochladí. Odpolední teploty budou kolem 20 stupňů

Nadcházející víkend bude v Česku převážně polojasný, provázený pouze ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia. Začátkem příštího týdne se oteplí. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Po sérii slunečných dní bude ve čtvrtek v Česku většinou zataženo, místy s deštěm. Vydatné přeháňky a místy i bouřky hrozí podle meteorologů zejména v pásmu od Šumavy přes střední Čechy a Vysočinu k Orlickým horám.

„Nejméně srážek, nebo spíše zcela bez deště bude na severozápadě Čech, kde by mohlo občas prosvitnout i slunce,“ uvedl ČHMÚ.

Nejvyšší odpolední teploty ve čtvrtek vystoupají na 21 až 25 stupňů, v Polabí může být i 27 stupňů Celsia.

Srážky budou na východě Česka doznívat ještě v pátek. Nejvyšší denní teploty se v poslední pracovní den tohoto týdne dostanou na 19 až 23 stupňů.

V sobotu bude proměnlivá oblačnost s ojedinělými přeháňkami zejména v horách na severu Česka. Nejvyšší teploty budou v porovnání s pátkem o jeden stupeň nižší.

V neděli bude podle předpovědi polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině země se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky. Stejně jako v sobotu se nejvyšší teploty budou pohybovat v intervalu od 18 do 22 stupňů.

V úvodních dnech příštího týdne bude podle meteorologů převážně jasno či polojasno. Odpolední maxima postupně vzrostou až na 27 stupňů Celsia.

