O voličské průkazy si zažádaly stovky lidí na Vysočině. Hlasovat s nimi mohou kdekoliv po Česku
Radnice na Vysočině před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny očekávají velký zájem o voličské průkazy. Okresní města už evidují stovky žádostí. Už nyní první lidé dostávají průkazku, se kterou můžou hlasovat i mimo svoje bydliště. Mohou ji využít, pokud například budou na dovolené nebo v práci.
„Pátek i sobotu, co jsou volby, budu v práci, což je mimo mé trvalé bydliště. Nějakým způsobem si budu muset zařídit voličský průkaz. Vytiskla jsem si to na internetu, tak doufám, že to mám dobře,“ popisuje paní Radka, která může vyplněný formulář buď poslat, nebo donést osobně v místě trvalého bydliště.
Radnice na Vysočině hlásí velký zájem o voličské průkazy. Hlasovat mimo bydliště budou stovky lidí
Úřady už začaly průkazy vydávat, do Žďáru nad Sázavou už přišlo přes 130 žádostí, nejčastěji ne papírové, ale přes datovou schránku. „Pokud voliči žádají písemně nebo přes datovou schránku, poslední termín žádosti je 26. září. Pokud by přišli osobně, tak do 1. října do 16.00 je možné požádat o voličský průkaz,“ upozorňuje mluvčí města Blanka Sobolová.
Vedle dvoukolových prezidentských voleb je při sněmovních o průkaz největší zájem. „Máme zaznamenaných zhruba 350 žádostí,“ potvrzuje Libor Mach z jihlavského magistrátu.
Na rozdíl od voleb krajských nebo senátních je s vydanou kartičkou možné volit kdekoliv v Česku. Lidé ale budou hlasovat pro ty kandidátní listiny, které se týkají kraje, ze kterého volí.
Jihlavský magistrát v minulosti míval problém obsadit volební komise, letos však naopak hlásí plný stav. „Co dělám volby, tak se nejlépe obsazovaly tyhle (sněmovní) volby. Lidé mají zájem jít do volební komise. Co nás hodně překvapilo, tentokrát to bylo i z řad stran, které nám (komise) převážně zaplnily,“ popisuje Mach, který má organizaci voleb na starosti.
Lidé, kteří si o voličský průkaz zažádají, ho však musí na úřad donést i v případě, že se jim nakonec podaří jít volit v místě bydliště. Úřady totiž tyto voliče vyškrtl ze stálého seznamu v místě bydliště a ve volební místnosti tak o daném člověku nevědí.