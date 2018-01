O vydání Babiše s Faltýnkem rozhodnou hlasy SPD: Chceme slyšet Komárka, náš postoj to ale neovlivní

„Chceme informace, na naše hlasování ale nebudou mít vliv." Takový je postoj zástupců SPD k úterní schůzi mandátového a imunitního výboru, kteří iniciovali pozvání Jiřího Komárka.



Někdejší elitní detektiv má mít informace o vyšetřovateli případu Čapí hnízdo Pavlu Nevtípilovi. Podle Komárka se o něj měl údajně zajímat advokát spojovaný s lobbistou Ivo Rittigem. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) ale Komárka nezbavil mlčenlivosti.



Výbor by se měl současně usnést, zda (ne)doporučí vydání premiéra Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání.



Právě hlasy SPD přitom budou klíčové, společně s poslanci hnutí ANO tvoří v devatenáctičlenném výboru většinu. Aktualizováno Praha 16:00 15. 1. 2018 (Aktualizováno: 23:55 15. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mandátový a imunitní výbor doporučil sněmovně vydat poslance Andreje Babiše i Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání | Zdroj: ČTK

„Pan Komárek by mohl mít ke kauze Čapí hnízdo velice důležité informace, kterých chceme mít co nejvíce, abychom si o cele kauze udělali ucelený obrázek,“ popsal serveru iROZHLAS.cz v SMS poslanec a místopředseda mandátového a imunitního výboru Radek Rozvoral z SPD.

Poslanci přes hodinu grilovali vyšetřovatele Čapího hnízda. 'Dopustil se lži,' řekla poslankyně ANO Číst článek

SPD ohledně návrhu pozvat na jednání výboru bývalého detektiva protimafiánského útvaru Komárka našla podporu u poslanců z hnutí ANO. Opozice to považuje za snahu znevěrohodnit vyšetřovatele kauzy Pavla Nevtípila.

„Nedává to smysl. Pan Komárek Čapí hnízdo neřešil, nepřišel s tím do styku. Poslanci hnutí ANO se nenechali ale přesvědčit, že to nedává smysl. Snaha o znevěrohodnění vyšetřovatele byla už na poslední schůzi,“ řekla České televizi členka výboru za ODS Miroslava Němcová.

Komárek musí být kvůli účasti na výboru ještě zbaven mlčenlivosti. Výbor o to požádal ministerstvo vnitra, to však žádost zamítlo.

„Ministr vnitra se takto rozhodl po pečlivém prostudování žádosti a na základě konzultací s odborníky. Zásadním důvodem tohoto rozhodnutí je zachování objektivity vedených trestních řízení a v rámci nich také zachování nestrannosti ministra vnitra,“ vysvětlila Marika Vitnerová z resortu vnitra.

Problém žádosti byl podle ministra Lubomíra Metnara mimo jiné v tom, že neobsahovala konkrétní informace. „Nechci vydávat v těchto věcech nějaké bianko šeky, které nejsou konkretizované. Tato žádost byla poměrně široká a nekonkrétně koncipována, takže nevím, o jaké informace jde,“ upřesnil pro Radiožurnál.

„Zamítnutí neznamená, že se pan Komárek na výbor nemůže dostavit. Účast potvrdil ještě před tím, než jsme o zbavení mlčenlivosti požádali. Některé informace, kde není vázán mlčenlivostí, sdělit může. Je to na jeho vlastní zodpovědnost,“ popsal předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič z KSČM.

Stanislav Grospič (KSČM)



Více na https://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/komarek-ma-ocernit-vysetrovatele-capiho-hnizda-omezuje-ho-ale-mlcenlivost-1342224

Stanislav Grospič (KSČM)



Více na https://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/komarek-ma-ocernit-vysetrovatele-capiho-hnizda-omezuje-ho-ale-mlcenlivost-1342224

SPD loni v září - při prvním hlasování o policejní žádosti - zvedla ruku pro vydání Andreje Babiše i Jaroslava Faltýnka (oba ANO). Šéf strany Tomio Okamura v povolebních rozhovorech opakovaně uvedl, že postoj ke kauze Čapí hnízdo se nezměnil.

O vydání Babiše rozhodne SPD

To nyní tvrdí i Rozvoral: „Tyto informace nebudou mít vliv na naše hlasování a vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, jelikož je potřeba celou kauzu řádně prošetřit. Ve spisu jsou zřetelné nesrovnalosti, a proto je potřeba, aby v tom konaly organy činné v trestním řízení.“

Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Hlasy zástupců SPD budou přitom v doporučení pro sněmovnu rozhodující - společně s hnutím ANO totiž v devatenáctičlenném výboru tvoří většinu. Hlasovací většinu stran, která prosadila například úterní termín schůze nebo právě pozvánku pro exdetektiva Komárka, kritizoval už minulý týden Pirát Jakub Michálek a další zástupci opozice.

Stanovisko pro Poslaneckou sněmovnu by mělo padnout už v úterý, a to ještě před hlasováním dolní komory o důvěře vládě.

Na úterní schůzi výboru má současně vystoupit - vedle exdetektiva Komárka - také Jaroslav Faltýnek a premiér Andrej Babiš. Ten současně tesně před jednání poslanců svolal tiskovou konferenci. V jakém duchu se bude jeho slyšení před výborem nést, naznačil už v neděli v diskusním pořadu televize Prima.

„OLAF vnímám jako úřad, není to žádný vyšetřovatel. Zprávě nepřikládám extrémní význam. Za mě: já bych obvinění okamžitě stáhl a vůbec bych tyto dva pány nevydával.“ Ladislav Okleštěk (ANO) (poslanec a hejtman Olomouckého kraje)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) není podle něho nezávislý a jeho kauza Čapí hnízdo je zpolitizovaná jak v Česku, tak v Bruselu.

'OLAF není nezávislý'

Obdobně mluví také olomoucký hejtman a člen výboru z hnutí ANO Ladislav Okleštěk: „Zpráva OLAF mě nepřesvědčila vůbec o ničem. Když jsem šel studovat spis na policii, tak v něm zařazena ještě nebyla, takže fyzicky jsem ji neviděl. Navíc je v angličtině a tou já nevládnu.“

„OLAF vnímám jako úřad, není to žádný vyšetřovatel. Zprávě nepřikládám extrémní význam. Navíc nejsem přesvědčen, že je to nezávislá zpráva – čerpala z vyšetřování policie. Alespoň tak jsem to registroval, že tyto dvě instituce spolu spolupracovaly. Za mě: já bych obvinění okamžitě stáhl a vůbec bych tyto dva pány nevydával,“ doplnil Okleštěk.

Poslankyni Malé z ANO by nevadilo posunout soud v kauze Čapí hnízdo o čtyři roky. 'Co tomu brání?' uvedla Číst článek

Podobný scénář v minulém týdnu v rozhovoru pro Info.cz naznačila také místopředsedkyně výboru a náměstkyně jihomoravského hejtmana Taťána Malá. „Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“ uvedla pro server.

Další člen výboru z hnutí ANO a někdejší náměstek ministra dopravy Milan Feranec je pro změnu přesvědčen, že o podvod nešlo. „Kdyby Babiš páchal od začátku trestný čin, tak by to asi nedělal tak, že by si tu firmu koupily jeho děti a Agrofert by byl strategický partner. Takhle se podvody nedělají,“ uvedl.

Jeho stranický kolega František Petrtýl by si zase chtěl počkat na český překlad zprávy OLAFu, ten by podle něho měl být hotový do dvou týdnů. „Informace, které mám, nejsou zatím nic moc. Jsem velmi překvapen, že ostatní kolegové jsou tak brilantní angličtináři, že to dokázali rozlišovat, mě to tedy nešlo,“ popsal.

kauza Čapí hnízdo Policie obvinila oba poslance už před volbami pro podezření z dotačního podvodu, Babiše i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Babiš i Faltýnek podezření související s evropskou dotací pro farmu Čapí hnízdo odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání. Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.