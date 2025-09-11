O záchranu úzkokolejky u Jindřichova Hradce se pokusí druhá firma. Fexlin nabízí skoro 80 milionů

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě koupí společnost Fexlin za cenu 78,8 milionu korun, rozhodli ve čtvrtek věřitelé. Na webech to uvedly Hospodářské noviny a Zdopravy. Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek s cenou 83 milionů korun, ve stanoveném termínu nezaplatila celou částku.

Nádraží jindřichohradecké úzkokolejky v Černovicích

K prodeji bylo patnáct nádraží včetně budov, dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla nebo opravny. | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas

Gepard Express proto požádal věřitelský výbor o prodloužení lhůty do 19. září. Výbor ale ve čtvrtek schválil, že přijme nabídku druhého v pořadí, společnosti Fexlin, za kterou stojí miliardář Otakar Moťka, uvedly weby. Rozhodnutí musí ještě schválit insolvenční soud.

Jindřichohradecké místní dráhy chtěl koupit majitel Gepard Expressu Albert Fikáček. Nestihl však složit celou částku do půlnoci z 1. na 2. září. Ke čtvrtku se mu sice podařilo cenu za úzkokolejky doplatit v plné výši, pro věřitelský výbor ale už bylo pozdě.

Podle vyjádření insolvenčního správce Davida Jánošíka pro web Zdopravy.cz neměl věřitelský výbor jinou možnost, než Fikáčka z řízení vyloučit a přijmout druhou nabídku ve výši 78,8 milionu korun.

Zaplatit celou částku se podle firmy Gepard Express nepodařilo „z důvodu neprovedení transakce ze strany jednoho z partnerů na účet insolvenčního správce včas“. Společnosti k včasnému zaplacení celé částky nepomohl ani prodej autobusové dopravy firmě RegioJet, ani dvacetimilionová půjčka od města Jindřichův Hradec.

„Rozhodnutí věřitelského výboru svěřit trať firmě Fexlin přijímáme s pokorou,“ řekl Hospodářským novinám Fikáček. Doufá, že pod novým vlastníkem se tratě znovu rozjedou a najdou smysluplné využití.

Firma Fexlin

Za firmou Fexlin podle webů stojí Otakar Moťka. Sedmašedesátiletý podnikatel už zachránil a stal se majitelem skláren Kavalier nebo textilky Veba. Zatímco Fikáčkův Gepard Express plánoval aspoň symbolické obnovení provozu letos v září, Moťka zřejmě bude postupovat obezřetněji, uvedly Hospodářské noviny.

K prodeji bylo patnáct nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávaly dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.

Jindřichohradecké místní dráhy loni získaly povolení k provozu na tratích Nová Bystřice – Hůrky a Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou. Vlaky jezdily jen v úseku Nová Bystřice a Hůrky.

Věřitel Jan Kysela připravil reorganizační plán, který ale většina věřitelů letos v únoru nepřijala a Kysela následně plán stáhl. Českobudějovický soud pak na konci března vyhlásil konkurz.

