Oáza na Radlické. Na střeše bankovního domu je park, který pomáhá celou budovu ochlazovat
Představte si, že si v práci odskočíte na piknikovou deku nebo si schůzku dáte v parku. A přitom zůstáváte jen pár kroků od své kanceláře. Tyto možnosti mají a teď při vlně veder oceňují zaměstnanci bankovního domu v pražských Radlicích. Do nezvyklého kancelářského domu vás zveme v reportáži z naší série o místech v Česku, která se adaptují na oteplující se klima.
Stojíme na terase v kampusu ČSOB v Radlicích. Kolem nás jsou budovy, kde vidíme prvky jako beton, sklo a dřevo. Ale tady jsme v podstatě v takovém parku. Je tu trávník, hodně keřů i stromů, které rostou na střeše.
„Lidi se tady setkávají, mají tady schůzky pracovní i neformální. Zároveň zelená střecha plní funkci tepelného štítu pro budovu, to znamená, že v ní vytváří daleko přirozenější a chladnější klima, takže nemusíme tolik chladit v budovách,“ popisuje šéf správy objektů Josef Šedivý.
„Úspora primárně v tom chlazení je markantní. Stromy budovu přirozeně zastiňují, kdyby byla vystavena prudkému slunci, samozřejmě je v ní klima výrazně jiné,“ zdůrazňuje Šedivý.
Na střeše jsou všude kolem zahrádky a parčíky a je to taková malá džungle. „Má to i funkce environmentální, máme tady včely a děláme si vlastní med, který vyhrává ceny nejlepšího medu v České republice,“ říká správce.
Hodně tu profukuje, což je v teplém dni příjemné. „Máme tady i bylinnou zahrádku, kde si můžou zaměstnanci utrhnout vlastní bylinky a dát si je do čaje. To jsou hezký věci, které jsou spojené s tím, že jsme vlastně v parku, byť jsme na střeše našeho kampusu,“ ukazuje.
Na střeše to místy vypadá, jako když tu je polovina podniku. „Je to oblíbené místo, škumpy nám tady dávají krásný stín,“ popisuje Tereza Kvasničková, která pracuje v marketingu ČSOB čerstvě. „Já jsem si myslela, že už mě nic nepřekvapí, že už znám openspace kanceláře – a tady jsem byla úplně ohromena,“ podotýká.
Budovy kampusu pomáhá ochlazovat také systém chytrých oken, která podle venkovní teploty rozpoznají, jestli je účinnější větrat, anebo je mít naopak zavřená. Vidíme tu i zelené fasády z popínavých rostlin a na umělé chlazení získává zdejší areál systémem tepelných čerpadel energii geotermální, tedy obnovitelnou. „My energii čerpáme vlastně ze země z hloubky 180 metrů,“ podotýká Josef Šedivý.
Tady v Radlicích podle bývalo české vědecké aplikace Climrisk 10 tropických dní v průměru za rok, to je údaj starý 30 let. Teď už je to skoro dvojnásobek, v průměru 18 tropických dní ročně, a do 20 let to má být v průměru 26, ale může jich podle vědců být až ke 40.
„Je potřeba na to být připraveni a jenom klimatizací to nenaženete. Nebo to minimálně nebude to ekonomické ani úplně příjemné pro lidi. Důležité je přirozené větrání, přirozený vzduch a zastínění,“ uzavírá Šedivý.