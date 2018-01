Několik tisíc lidí v Praze dostalo omylem oznámení o pokutě. 'Došlo k selhání,' omlouvá se magistrát

Pražský magistrát nesprávně rozeslal stovky pokut za dopravní přestupky. Lidé v poštovních obálkách se svým jménem a adresou dostali výzvu k úhradě, která byla určena někomu jinému. Úřad chybu vysvětluje poruchou systému na automatické zpracování dat a upozorňuje, že chybně obeslaní lidé pokuty platit nemají. Praha 8:40 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie ČR (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Já jsem dostal doporučenou zásilku od Magistrátu hlavního města Prahy. Ta obálka, na které bylo moje jméno, nesouhlasila s tím vnitřkem. Ta výzva k zaplacení pokuty za rychlou jízdu, to byla výzva pro cizího člověka s úplně jiným autem,“ popsal Radiožurnálu třiačtyřicetiletý Jan z Prahy 6 situaci z minulého týdne, o které v e-mailu informoval také úředníka z oddělení přestupkového řízení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V poštovní obálce se svým jménem a adresou našli pokutu za dopravní přestupek, který spáchal někdo jiný a v úplně jiném autě.

Od něj se pak dozvěděl, že chyba prý vznikla při automatizovaném zpracovávání dat. To potvrzuje také mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman s tím, že magistrát o chybě ví právě od minulého týdne.

„Došlo k selhání technologie obálkovací linky. Již tuto situaci řešíme s autorizovaným servisem. V souboru všech výzev, které jsme zaslali, mluvíme zhruba o 2500 lidech. Odbor dopravně správních činností obdržel již několik stovek stížností.“

Kdo dostal mou pokutu?

Jen v okolí pana Jana dostali cizí obsílku ještě další dva lidé a společně řeší otázku, jestli na omyl magistrátu nakonec nedoplatí. „Pokud jsem dostal cizí pokutu, tak jak můžu vědět, že někdo jiný nedostal moji pokutu? A pokud je evidována jako doručená, tak jak si můžu být jistý tím, že teď někdo někde nepostoupí tu moji pokutu k nějakému dalšímu správnímu řízení?“

„A znám ze svého okolí několik příkladů lidí, kteří dostali pokutu, aniž by o tom věděli, a za několik let se jim přihlásil rovnou exekutor s požadavkem na desítky tisíc,“ dodává pan Jan.

Právník: nemá to účinek

Podle právníka Tomáše Berana, který se specializuje na dopravní agendu, je ale klíčové právě doručení výzvy adresátovi. Pokud ji nedostal ten správný, podle Berana úřad pokutu vymáhat nemůže.

„Pokud mně přijde dokument, který je adresovaný někomu jinému, tak to samozřejmě nemá žádné právní účinky. A pokud někomu jinému přijde dokument pro mě, tak to pro mě také nemá žádné právní účinky. To znamená, pokud by magistrát potom argumentoval, že mě vyzval k tomu, abych tu částku zaplatil, tak by to musel pochopitelně prokázat,“ řekl Radiožurnálu Tomáš Beran.

Právník proto doporučuje si obsílku uschovat, kdyby bylo později potřeba omyl úřadu skutečně doložit.

Magistrát ujišťuje, že nic nehrozí

Pražský magistrát ale ústy mluvčího Víta Hofmana nesprávně obeslané lidi ujišťuje, že jim žádné nepříjemnosti nehrozí. „Nesprávně zaslané písemnosti můžou všichni, komu přišly, považovat za bezpředmětné. Nebude k nim přihlíženo. Nemůžeme a nikdo ji po něm ani nebude vymáhat.“

A o svých prohřešcích se podle Hofmana dozví včas i skuteční viníci, protože úřad po odstranění chyby obešle adresáty pokut znovu.