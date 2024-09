Obálky s volebními lístky obdrží někteří lidé dvě. Pozor na to, abyste si je nepopletli

Vláda rozhodla, že i přes povodňovou situaci se volby do krajských zastupitelstev a části Senátu uskuteční tento týden v pátek a sobotu. Volební lístky by měly ke všem voličům dorazit do úterý. Jak správně kroužkovat v krajských volbách? A proč má někdo ve schránce dvě obálky hlasovacích lístků? Seriál Praha 10:21 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlasovat, ať už s lístky od komise nebo těmi, které máte ve schránce, bude možné od páteční 14té hodiny až do 10 večer, v sobotu pak od 8 ráno do 14 | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

V úterý by měli mít všichni voliči hlasovací lístky ve svých schránkách. A pokud tomu tak není, nic se neděje, protože ve volebních místnostech jich bude dostatečná zásoba.

Lhůta pro voličské průkazy se chýlí ke konci. Lidé mají poslední možnost o ně žádat písemně Číst článek

Důležitá je ale volební obálka s úředním razítkem - tu přímo od komise dostane každý volič. Do každé úřední obálky patří jen jeden hlasovací lístek. Je to proto, aby každý hlasoval pouze jednou.

Dvě obálky

U těchto voleb přesto budou úřední obálky v některých okresech dvě: jedna velká šedobílá pro krajské volby a druhá malá žlutá pro volby do Senátu. Pozor na to, abyste je nepopletli. Hlas by byl v takovém případě neplatný

„Nevím, jak by volič rval tu A3 krajskou do té menší obálky pro volby do Senátu, ale na to je asi třeba upozornit, že nelze hlasovací lístek dát do obálky pro ty druhé volby,“ říká Tomáš Jirovec, ředitel odboru voleb ministerstva vnitra. Další důvod k diskvalifikaci by byl třeba úplně roztržený nebo nečitelný lístek.

Průvodce krajskými a senátními volbami 2024: Kde hlasovat, jak kroužkovat a lze využít volební průkaz? Číst článek

V případě krajských voleb jde o velký formát A3 - tak aby byli všichni kandidáti na první straně. Kroužkovat, tedy udělit preferenční hlas, můžou voliči v krajských volbách až u čtyř kandidátů. Když jich bude víc, je to jakoby volič nekroužkoval. A volit napříč kandidátkami není možné.

U voleb do Senátu jde o menší formát A5 a na lístku je vždy jméno jediného kandidáta nebo kandidátky. Odpadá tím i kroužkování, protože volič vybírá jediného kandidáta.

Hlasovací lístky

Volebních sad se tiskne zhruba deset milionů pro krajské volby, pro senátní asi tři miliony - počítá se pro jistotu se stoprocentní účastí. Každý volič je dostane už před volbami, aby si volbu mohl v klidu rozmyslet. Čas na doručení je do úterý.

Jedna výjimka ale existuje a tou je druhé kolo senátní volby. U něj lidé hlasovací lístky dostanou až přímo ve volební místnosti. Doručení poštou by se totiž do týdne nestihlo.

„Funguje to tak, že tiskárna natiskne lístky se jmény dvou kandidátů, kteří se dostali do druhého kola. A vlastně hned v pondělí se to distribuuje obcím,“ vysvětluje Tomáš Jirovec z odboru voleb.

Hlasovat, ať už s lístky od komise nebo těmi, které máte ve schránce, bude možné od páteční 14. hodiny až do 10. hodiny večer, v sobotu pak od 8 ráno do 14. Druhé kolo voleb do Senátu by pak bylo ve stejných časech o týden později.