Občanka v mobilu: Obavy nejsou na místě. Kdyby nás stát chtěl sledovat, může už teď, míní Koubský

Už příští rok se mají čeští občané dočkat možnosti nosit s sebou občanku a další úřední průkazy v mobilním telefonu. Na mobilní aplikaci eDokladovka, která to má umožnit, začne pracovat nová státní Digitální a informační agentura, která má digitalizaci státu na starosti. Vláda teď schválila usnesení, které start prací na prototypu umožní. I když ještě nejsou schváleny potřebné novely zákonů.

E-doklady mají být alternativou k fyzickým průkazům totožnosti, které bude stát vydávat i nadále. Uživatelé budou mít možnost pořídit si do mobilu jejich digitální kopii, kterou pak bude možné zkontrolovat pomocí speciální státní aplikace. Ta by měla fungovat přes Bluetooth a i v případě, že bude zařízení odpojené od internetu.

Do budoucna stát počítá také s tím, že se české e-doklady budou dát propojit i s plánovanou evropskou digitální peněženkou.

„Ani ta plastová kartička nadepsaná občanský průkaz, kterou nosíme v peněžence, de facto není tím samotným dokladem. Tím je záznam v databázi, ke kterému ta kartička odkazuje. A jestli tuto funkci plní plastová karta nebo aplikace v mobilu, je úplně jedno,“ nastiňuje redaktor Deníku N Petr Koubský.

Pro spoustu lidí to podle něj bude pohodlnější a příjemnější, pro ty, co tuto možnost nebudou chtít využít, zůstane zachována varianta plastových karet. „Alespoň jsem tedy neslyšel, že by je někdo chtěl zrušit.“

V různých internetových debatách se začaly objevovat obavy, zda když budeme mít občanský průkaz v mobilu, nás stát nebude potom moci sledovat.

„Stát a kdokoli jiný, kdo disponuje takovými technickými možnostmi, nás bohatě může sledovat už teď. To je prostě vlastnost života v digitálním prostředí,“ vysvětluje Koubský.

„Existují zákony a pravidla, která to vymezují, a můžeme si potom povídat o tom, jestli se dodržují, jsou vymahatelné, dají se beztrestně porušovat apod. Ale v zásadě na našem právu na soukromí a na ochraně soukromí na té úrovni, na jaké je dnes, se tímto nic nemění,“ uzavírá novinář.

