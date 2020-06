,Určitě to bude jednodušší.‘ Obce dostanou kompenzaci podle počtu obyvatel, tvrdí starostka

Výpadek příjmů kvůli vyplácení koronavirových kompenzací by měl být obcím nahrazen podle počtu obyvatel. Na dnešní schůzce se starostkou Mnichovic u Prahy Petrou Peckovou (STAN) to podle ní přislíbil premiér Andrej Babiš (ANO), o tomto řešení chce podle ní jednat. Obce by tak mohly peníze získat bez vyplňování administrativně náročných žádostí o dotace, řekla Pecková.

Praha/Mnichovice 14:14 8. června 2020