Obce a města na jižní Moravě začínají opravovat hřbitovy, které poničily loňské povodně
Obce a města na jižní Moravě zabezpečují místa, která právě před rokem poničila velká voda. Týká se to třeba hřbitova v Hustopečích na Břeclavsku. Hroby tam zaplavilo bahno a radnice proto chystá rekonstrukci kanalizace a staví novou zeď, která má místo posledního odpočinku před další podobnou pohromou ochránit.
Anatolij z Ukrajiny teď staví novou hřbitovní zídku v Hustopečích a pochvaluje si, jakou umíchal maltu. „Malta se musí namíchat, odpočinout dvě minuty a pak zas promíchat, ať je ta Malta plastická a dá se s ní pěkně pracovat,“ vysvětluje pro Český rozhlas Brno.
Spolu s dalšími šesti dělníky posazuje cihly na novou zídku. „Malta se lžicí nakládá na zeď a cihlu a pěkně podle provázku se to potom šteluje,“ ukazuje Anatolij na natažený provázek, podle kterého se řídí, aby zeď z cihel stavěl rovně. Už mají hotovou zhruba čtvrtinu obvodových zdí.
Příprava stavby za asi 10 milionů korun začala předloňskými povodněmi. Ty podnítily další potřebné úpravy hřbitova.
„Máme svahy, na kterých jsou vinohrady. Bahno a hlína z vinohradů se při děštích splaví do kanálů, které to samozřejmě nestačí pobrat,“ vysvětluje nezávislá starostka Hustopečí Hana Potměšilová a popisuje, co to může znamenat. „Na nejnižším místě na hřbitově se nám stalo, že když opadla voda, tak na pomnících a na cestičkách bylo plno bahna.“ Radnice proto chystá rekonstrukci studny a hřbitovní kanalizace.
‚Morální zodpovědnost‘
Loňské záplavy poničily na jižní Moravě hřbitov i ve Znojmě. Tam deště a vítr poškodily 48 hrobů. Podle radnice chybí oprava posledního hrobového místa. „Město Znojmo cítilo morální zodpovědnost vůči lidem, jejichž hroby byly poškozeny, proto na opravy vyčlenilo peníze z rozpočtu. Konkrétně se jednalo o škody způsobené povětrnostními podmínkami ve spojení s podmáčenou půdou a vyvrácením stromů,“ říká mluvčí Znojma Petra Šuláková. Podle ní už vyplatili 1 milion korun.
Kvůli podmáčené půdě a hrozbě vyvrácení stromů byly loni dočasně uzavřené taky hřbitovy v Hodoníně, Mikulově anebo v Brně. Na ústředním hřbitově, během loňských zářijových dešťů spadly čtyři stoleté Lípy, čtyři břízy a několik tújí a keřů. Po kontrole muselo pak jít k zemi ještě několik desítek stromů, které velké deště podemlely. Celkové opravy hřbitova asi za 300 milionů korun budou pokračovat ještě tři roky.