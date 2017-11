Obce kvůli vytunelované Energii pod kontrolou přišly o stamiliony. Teď mají zaplatit pokuty

Kvůli Energii pod kontrolou už přišly stovky škol a obcí o více než 160 milionů korun. Teď mají navíc platit vysoké pokuty, které se celkově mohou vyšplhat až k desítkám milionům. Žádost o uhrazení jim rozeslala společnost Energie Pro. Peníze od obcí chce jako penále za to, že od ní neodebíraly elektřinu a plyn. Smlouvy se společností přitom byly podepsány za zády obcí, jejich starostové je proto považují za neplatné. Původní zpráva Praha 5:59 14. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Energie pod kontrolou | Zdroj: Energie pod kontrolou

„Přišlo mi to minulý týden, slušné slovo pro to asi nemám,“ zlobí se starosta Kunovic u Valašského Meziříčí Josef Haša. A přidává se také ředitelka základní školy ve Zruči nad Sázavou Ivana Stará. „I my jsme dostali ten slavný dopis, že máme zaplatit,“ potvrdila informaci serveru iROZHLAS.cz.

Mluví o psaní od firmy Energie Pro. „Hrozí sankcí za to, že jsme neodebírali elektřinu,“ přibližuje obsah dokumentu jeho další adresátka, starostka Jeníkovic u Hradce Králové Lenka Kosařová.

Chtěli levnou energii

Všichni tři, stejně jako stovky jejich kolegů, před několika lety uvěřili lákavé nabídce Energie pod kontrolou: obcím, městům a školám slibovala za podpory KDU-ČSL výhodnější nákup elektrické energie a plynu. Po třech letech však ze společnosti zbyla jen vytunelovaná skořápka a desítky milionů dluhů. Velkou část peněz podle policie z firmy vysál její ředitel David Tejml, jehož letos kriminalisté obvinili ze zpronevěry.

Kromě ztráty peněz kvůli údajnému tunelu však obce musí řešit další problém. Tejml ještě před tím, než celý případ vyvrcholil, převedl všechny smlouvy s obcemi na Energii Pro. Bez jejich vědomí za ně odsouhlasil odběr elektřiny a plynu na období od začátku loňského roku do konce roku 2019.

Obce tento převod považují za neplatný a mezitím smlouvy na dodávky elektřiny uzavřely s jinými společnostmi. Jde o hodně: pokud by skutečně pokuty za celé čtyřleté období zaplatily, Energie Pro by od nich vybrala desítky milionů korun.

'Podepsali to bez nás'

„My jsme měli smlouvu s Energií pod kontrolou, ta měla plnou moc, aby pro nás nakupovala energii. Ona na základě této plné moci za nás a bez nás podepsala, že Energie Pro bude naším dodavatelem. Ale to je absolutně neplatné. Energie Pro je podle nás pouze nástupnická organizace Energie pod kontrolou, jsou to podobní podvodníci. Nikdy nám nic nedodávala, ale oni pořád tvrdí, že jsme od nich neodebrali energii, k čemuž jsme se zavázali na základě bez nás podepsané smlouvy, a tím jsme jim prý způsobili škodu,“ diví se Martin Madej, starosta obce Hořice na Šumavě.

I jemu přišla výzva k úhradě pokuty: Hořice mají do 21. listopadu zaplatit 55 tisíc korun, což ale Madej stejně jako jeho výše zmínění kolegové odmítá. Jeho obec už kvůli zkrachovalé Energii pod kontrolou přišla o 65 tisíc korun.

Energie Pro chce zaplacení smluvních pokut od desítek obcí a škol. Jejich námitky týkající se neplatnosti převodu kontraktů ústy svého zástupce Vítězslava Fialy razantně odmítá. „Smlouvy o dodávkách s těmito subjekty byly uzavřeny v souladu s příslušnými právními předpisy. Subjekty byly zastoupeny na základě úředně ověřených plných mocí zprostředkovatelem, který byl tímto dokumentem k tomuto jednání zmocněn a historicky tak činil,“ uvedl Fiala.

Personální propojení

Jeho tvrzení však rozporuje Asociace nezávislých dodavatelů energií, která se přiklání se na stranu obcí. Energie Pro je podle ní nedůvěryhodná. „Nám se jevilo, že tam existuje personální provázání s Energií pod kontrolou, které byla prokázána nezákonná činnost, její představitel je stíhán. Navíc celý převod se uskutečnil navzdory nesouhlasu odběratelů. Takové vyjádření máme od několika starostů k dispozici,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ředitel asociace Jiří Gavor.

Již loni v prohlášení uvedl, že Tejml při převodu smluv zneužil svůj mandát od obcí. „Podepsal bez jakéhokoliv jejich souhlasu za všechny dotčené obce smlouvy na dodávky elektřiny a plynu až do konce roku 2019 s firmou Energie Pro. Svým podpisem Tejml přidělil zakázky obcí a měst za zhruba jednu miliardu korun firmě s obratem 10 milionů korun a s dluhy přesahujícími hodnotu jejího majetku,“ napsal Gavor již loni v červnu. Asociace nakonec podpořila podnět Energetickému regulačnímu úřadu, aby se případem zabýval.

„Nám se jevilo, že tam existuje personální provázání s Energií pod kontrolou, které byla prokázána nezákonná činnost, její představitel je stíhán. Navíc celý převod se uskutečnil navzdory nesouhlasu odběratelů.“ Jiří Gavor (výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií)

ERÚ věc neřešil

Jak vyplývá z vyjádření energetického úřadu, spor týkající se hromadného převodu tam neřešili. „V dané záležitosti nemáme dostatek konkrétních informací, na základě kterých bychom si mohli udělat právní názor v dané věci. V této záležitosti nám nezbývá než doporučit, aby se konkrétní stěžovatelé na nás obrátili s konkrétním podnětem, dostatečně odůvodněným a doloženým,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Energie Pro však od energetického úřadu dostala již dvě pokuty: 25 tisíc zaplatila za neposkytnutí informací, které po ní žádal, 100 tisíc společnost zaplatila za uvedení nepravdivých informací.

V kauze Energie pod kontrolou přišlo o peníze více než 400 věřitelů, kteří do insolvenčního řízení přihlásili pohledávky za 240 milionů korun. Policie nicméně na účtech firmy zajistila necelých pět milionů. Tejmla stíhá za zpronevěru skoro 50 milionů korun.