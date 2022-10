Města se obávají, že na ně nezůstanou peníze ze zkrachovalé Sberbank. Mají tam i stovky milionů

Zástupci 29 měst a obcí sepsali prohlášení, ve kterém varují, že by mohli přijít o peníze, které jim zůstaly ve zkrachovalé Sberbank.

Obce kritizují přístup největšího věřitele Garančního systému finančního trhu, který podle nich nemyslí na ostatní věřitele.

Garanční systém finančního trhu trvá na tom, že se snaží o to, aby se peníze dostaly ke všem věřitelům.

Děním po pádu banky se bude 1. listopadu zabývat stálá komise Senátu, která má v popisu práce dohled nad poskytováním veřejných financí. Praha 5:00 26. října 2022

Zástupci 29 měst a obcí sepsali společné prohlášení, v němž upozorňují, že se možná nedostanou k penězům, které jim uvízly v padlé bance Sberbank. Zároveň se část starostů obrátila kvůli dosavadnímu průběhu insolvence na senátory. Začátkem listopadu se tak děním kolem Sberbank bude zabývat Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy.

„Celý průběh insolvenčního řízení na nás vůbec nedělá dobrý dojem,“ řekl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). Jihlava, která má ve Sberbank zablokovaných 150 milionů korun, se také k prohlášení připojila.

Obce se bojí toho, že až se budou vyplácet věřitelé Sberbank, tak se na ně nedostane. Věřitelé banky jsou totiž rozdělení na tři skupiny podle toho, v jakém pořadí budou uspokojovány jejich pohledávky. A samosprávy stojí až na konci fronty, tedy ve třetí skupině. „Města a obce tak budou uspokojovány teprve poté, co budou zcela uhrazeny pohledávky z předchozích dvou skupin,“ upozorňují obce v prohlášení.

V první skupině je Garanční systém finančního trhu. Ten vyplatil pojištěné vklady klientů banky krátce po jejím pádu. Celkově má pohledávku za 27 miliard korun a je zároveň největším věřitelem. Po garančním fondu jsou k vyplacení na řadě fyzické osoby spolu s malými a středními firmami. A pak až velké podniky a samosprávy.

Pro obce už přitom fakt, že mají v bance peníze zablokované, znamenal v některých případech komplikace u investic. Například Komořany na Vyškovsku mají v bance 9,5 milionů korun.

Věřitelský výbor v rukách Zemanova sponzora Do funkce předsedy věřitelského výboru Sberbank byl v půlce října zvolen Garanční systém finančního trhu (GSFT). Na různých jednáních GSFT zastupuje brněnský advokát Richard Tománek. Spolu s kolegou z advokátní kanceláře Jiřím Jestřábem zastupují GSFT, dříve Fond pojištění vkladů, už 23 let.

Oba právníci zároveň mají blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi a některým jeho spolupracovníkům. Zemanovi přispěli na obě prezidentské kampaně a sponzorovali i Stranu práv občanů, kterou zakládal. Jestřáb také zastává funkci revizora v Nadačním fondu prezidenta republiky Miloše Zemana.

Pro hradního kancléře Vratislava Mynáře zase advokáti v roce 2014 dojednávali nákup vily v pražských Strašnicích. S ohledem na to, že Zemanův poradce Martin Nejedlý má historické vazby k Rusku a koncovým majitelem Sberbank je Ruská federace, se již v minulosti Seznam zprávy dotazovaly právníků, zda s někým z okolí prezidenta komunikovali ohledně Sberbank. „Spekulace nastíněná v tomto vašem dotazu je s ohledem na profesionalitu naší advokátní kanceláře vnímána jako naprosto absurdní. Přesto přijměte tedy jednoduchou odpověď, která zní ne,“ reagoval advokát Tománek.

„Ve Sberbank má naše obec finanční prostředky, které měly být použity na přístavbu školy. Nyní je financování tohoto projektu z důvodu problémů Sberbank ohroženo,“ popsal starosta Komořan Jan Kachlík.

Hypotéky na prodej

Za zkrachovalou bankou přihlásilo pohledávky 16 tisíc věřitelů v celkové hodnotě 60 miliard korun. Z toho zhruba sedm miliard mají podle společného prohlášení přihlášené obce a kraje. Aby se ke svým penězům dostali, je třeba prodat majetek banky. Největší část majetku tvoří úvěry a hypotéky za celkem 47 miliard, které klienti dříve se Sberbank uzavřeli a které mají ještě splácet.

Právě balík těchto úvěrů se nyní snaží insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová prodat. Zájem o koupi už projevila Česká spořitelna. Jakou částku za úvěry nabídla, ale zatím nemohla Lužová říct. „Jednání s Českou spořitelnou dále pokračují. Věřím, že budeme v krátké době podepisovat smlouvu o smlouvě budoucí, kde se zafixuje i ta cena. Až podepíšeme smlouvu o smlouvě budoucí, tak tu cenu oznámím,“ řekla pro Radiožurnál.

Pro obce, které stojí až na konci fronty pro vyplácení, je přitom klíčové, za kolik se nakonec Lužové podaří úvěry prodat. Podle výsledné sumy totiž budou mít lepší představu o tom, zda, a případně kolik, na ně zůstane.

Insolvenční správkyně připouští, že v případě prodeje úvěrů podle současné dohody a připočtení peněz, které v bance zůstaly, se úplně na všechny věřitele nedostane. „Mělo by to dostačovat k tomu, že Garanční systém finančního trhu bude spokojen ve 100 procentech, fyzické osoby, malí a střední podnikatelé také ve 100 procentech a zbytek všech věřitelů, kam patří i města a obce, by měl být uspokojen ve větší výši než 90 procent,“ uvedla Lužová.

Neuspěchat prodej

Obavy starostů z toho, že se nedostanou k penězům, pramení i z dominantní pozice největšího věřitele. Tím je Garanční systém finančního trhu (GSFT). Zároveň je GSFT první, komu Lužová bude vyplácet peníze.

„GSFT nebude podle nás v případě prodeje úvěrového portfolia tlačit na co nejvýhodnější cenu, která by zaručila, že se svých peněz dočká co nejvíce věřitelů. Bude mu stačit, když se uspokojí jeho pohledávka ve výši asi 27 miliard korun, a na ostatní zůstane jen minimum peněz,“ obával se primátor Jihlavy Ryška.

Ve společném prohlášení pak přímo obce píší: „Nyní hrozí, že k prodeji klíčové části majetku dlužníka dojde uspěchaně bez řádného dohledu. To může mít s vysokou pravděpodobností za následek, že nebude dosaženo maximální možné ceny.“

GSFT: Myslíme na všechny

Vedení GSFT ale opakovaně deklaruje, že se snaží o získání peněz i pro další věřitele. „Zájmem Garančního systému je, aby byly uspokojeny v maximální míře pohledávky všech věřitelů. Jako člen věřitelského výboru vždy usilujeme o co nejvyšší částku zpeněžení aktiv, bez ohledu na výši své vlastní pohledávky,“ řekl Radiožurnálu hlavní právník GSFT Tomáš Hejduk.

Podle Hejduka byla ze strany České spořitelny podána nabídka, která by mohla znamenat uspokojení velkého množství pohledávek. „Pokud by se to podařilo, jednalo by se o historicky mimořádnou výši uspokojení pohledávek insolvenčním řízení banky,“ zmiňuje s odkazem na odhady Lužové o tom, kolik mohou dostat jednotlivé skupiny věřitelů.

„Z pohledu možného kupujícího je však samozřejmě velmi důležité, aby nebyl proces nabídkového řízení napadán ze strany dalších účastníků insolvenčního řízení. Není vyloučeno, že by takové spory mohly prodej portfolia případně i zmařit,“ podotkl Hejduk.

Obce se již kvůli nejistotě a pochybám o průběhu insolvence obrátily i na senátory. Na základě jejich podnětu se bude dění ve Sberbank věnovat Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy.

„Chceme probrat možná rizika, že by se k nim ty peníze nedostaly,“ uvedl předseda komise Lukáš Wagenknecht (Piráti).