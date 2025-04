Obce na Bruntálsku řeší výstavbu větrných elektráren. Místní se bouří, větrníky vadí i sousedům v Polsku

Zástupci Moravskoslezského kraje v pondělí míří na Osoblažsko, kde roste zájem firem o stavbu větrných elektráren. Jednoho z možných investorů přitom podle zjištění Radiožurnálu ovládá kyperská společnost. Proti záměru se bouří část obyvatel. A to i v sousedním Polsku, kde v obci Równe už proti větrným elektrárnám lidé založili sdružení. Równe/Slezské Rudoltice 10:50 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestní cedule v Polsku | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Plánovaný větrný park má být odsud asi kilometr, přímo od mé verandy,“ ukazuje přes sad ovocných stromů směrem k nedalekým českým hranicím Sonia Koslerová. Její rodina má v polské obci Równe velké hospodářství.

Przeciw! Proti! Sonia Kosler bojuje proti větrným elektrárnám | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Przeciw! Proti! Sonia Kosler bojuje proti větrným elektrárnám | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Je to velmi blízko, změnilo by to charakter místa a pohled na tuto krásnou krajinu. Je to oblast, kde naše rodina hospodaří desítky let,“ vysvětluje mladá polská žena.

Přitom na této straně hranice, v Polsku, je už mnoho větrných elektráren. „Ano je to tak, my tady máme 17 větrných elektráren. Zničehonic se objevily, najednou tu stály, nikdo o tom nevěděl,“ připouští. „A proto my už větrné elektrárny nechceme. Tady je jich více než v Česku. Já jsem si vždycky myslela, že v tom jste vy Češi chytřejší,“ usmívá se Sonia Koslerová.

Nechala vyrobit protestní cedule, které jdou vidět na plotech mnoha domů. Je na nich český text: Stop větrným elektrárnám na české i polské straně.

Slezské Rudoltice jsou hned naproti. Právě v této vesnici budou zástupci kraje jednat se starosty. Původně obec uvažovala, že na nabídku firmy TCN Energie, s. r. o., kývne, pak si nechala udělat právní rozbor a už v jednání pokračovat nechce. „Výsledkem těch právních analýz bylo, že ta smlouva je pro obec značně nevýhodná,“ potvrzuje starosta Mojmír Pargač (Volby 2022).

Na Osoblažsko dnes míří kvůli větrným elektrárnám zástupci kraje. Budou jednat se starosty, které oslovují firmy s plánem větrných parků. Záměr odmítají i lidé z polské obce Równe, jako třeba Sonia Kosler. @iROZHLAScz pic.twitter.com/VJR3hrLdJL — Andrea Brtníková(Čánová) (@AndreaBrtnikova) April 7, 2025

„Hledali jsme, co za tím je. A víceméně jde o rozvolnění územních plánů. Jedná se o kobercový nálet. Je kolem toho spousta emocí. Je v tom jistý prvek živelnosti. My jsme to rozhodnutí odložili, takže nejednáme s nikým a neřešíme větrné elektrárny,“ objasňuje starosta.

Třeba Osoblaha s firmou TCN Energie, s. r. o., ovládanou kyperskou společností, vytvořila společný podnik. Mluvčí firmy TCN Energie, s. r. o., Stanislav Brunclík uvedl, že na vlastnické struktuře není nic podezřelého.

„My vždycky postupujeme tak, že se nejdříve ptáme odborníků na krajinný ráz. Skutečně předních odborníků, které v České republice máme. Takže vlastně vstupujeme do oblastí, kde to z pohledu krajinného rázu, alespoň po odborné stránce, je v zásadě v pořádku,“ uvedl Stanislav Brunclík, mluvčí firmy TCN Energie, s. r. o.

Na společné jednání se starosty míří do Slezských Rudoltic přímo hejtman kraje a radní, kteří řeší územní plán a životní prostředí.

Pohled z terasy domu směrem k hranicím | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas