Obce na Kroměřížsku zatěžuje doprava kvůli nedokončené dálnici D49. Obyvatelé chtějí protestovat

Jsme rukojmí špatné a nefunkční legislativy a chceme se bránit různými prostředky. I tato slova zazněla v úterý večer na setkání obyvatel Martinic a Horního Lapače na Kroměřížsku. Obce jsou neúměrně zatíženy dopravou kvůli nedokončenému úseku dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Dálnice je přitom prakticky hotová a měla se otvírat už letos v červnu. Zbývá jen dostavět pár desítek metrů sjezdu u Fryštáku. Jenže tomu brání ekologické organizace.

Martinice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Výstavba dálnice D49 v úseku mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku

Výstavba dálnice D49 v úseku mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku | Foto: Ramík Drahoslav | Zdroj: Profimedia

Pozvánku na setkání rozeslali starostové obcí i ekologickým organizacím. Právě jejich námitky vyslyšel soud a zrušil stavební povolení na výstavbu posledního 200 metrů dlouhého sjezdu z dálnice.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si celou reportáž

„Ředitelství silnic a dálnic se omluvilo, pan Chudárek (Karel Chudárek – Ředitelství silnic a dálnic pro Zlínský kraj, pozn.red.) byl na jednání v Brně,“ sdělila starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková (KDU-ČSL). Doplnila, že na setkání pozvali také například organizaci Děti země, která účast odmítla s tím, že má jinou práci.

Setkání se zúčastnily stovky lidí. „Moje děti chodí sem do Martinic do školy, jsou to děcka z Horního Lapače a nechat je přejít přes cestu je pro mě noční můra,“ říká například jedna z účastnic.

Kromě apelu na soudy, poslance a senátory, právní pomoc nebo sepsání petice se v Martinicích domluvili na projevu občanské neposlušnosti. V pondělí 25. srpna ráno se chystají zablokovat oba přechody pro chodce v obci.

„Vezměme si tam transparenty, že se těm řidičům omlouvám, že jim nechceme škodit, chceme otevřít dálnici  nebo něco takového,“ přidává se další z účastníků diskuze.

Nezávislý starosta Martinic Pavel Fiurášek doufá, že řidiči tento krok pochopí. „Omlouváme se všem řidičům, ale je to proto, abyste nám i vy pomohli, aby se ta dálnice dostavila,“ uvedl. Nevyloučil rovněž, že podobný protest budou v Martinicích, kudy projede 13 000 aut denně, případně opakovat.

Blanka Kovandová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme