Obce na Kroměřížsku zatěžuje doprava kvůli nedokončené dálnici D49. Obyvatelé chtějí protestovat
Jsme rukojmí špatné a nefunkční legislativy a chceme se bránit různými prostředky. I tato slova zazněla v úterý večer na setkání obyvatel Martinic a Horního Lapače na Kroměřížsku. Obce jsou neúměrně zatíženy dopravou kvůli nedokončenému úseku dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Dálnice je přitom prakticky hotová a měla se otvírat už letos v červnu. Zbývá jen dostavět pár desítek metrů sjezdu u Fryštáku. Jenže tomu brání ekologické organizace.
Pozvánku na setkání rozeslali starostové obcí i ekologickým organizacím. Právě jejich námitky vyslyšel soud a zrušil stavební povolení na výstavbu posledního 200 metrů dlouhého sjezdu z dálnice.
„Ředitelství silnic a dálnic se omluvilo, pan Chudárek (Karel Chudárek – Ředitelství silnic a dálnic pro Zlínský kraj, pozn.red.) byl na jednání v Brně,“ sdělila starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková (KDU-ČSL). Doplnila, že na setkání pozvali také například organizaci Děti země, která účast odmítla s tím, že má jinou práci.
Setkání se zúčastnily stovky lidí. „Moje děti chodí sem do Martinic do školy, jsou to děcka z Horního Lapače a nechat je přejít přes cestu je pro mě noční můra,“ říká například jedna z účastnic.
Kromě apelu na soudy, poslance a senátory, právní pomoc nebo sepsání petice se v Martinicích domluvili na projevu občanské neposlušnosti. V pondělí 25. srpna ráno se chystají zablokovat oba přechody pro chodce v obci.
„Vezměme si tam transparenty, že se těm řidičům omlouvám, že jim nechceme škodit, chceme otevřít dálnici nebo něco takového,“ přidává se další z účastníků diskuze.
Nezávislý starosta Martinic Pavel Fiurášek doufá, že řidiči tento krok pochopí. „Omlouváme se všem řidičům, ale je to proto, abyste nám i vy pomohli, aby se ta dálnice dostavila,“ uvedl. Nevyloučil rovněž, že podobný protest budou v Martinicích, kudy projede 13 000 aut denně, případně opakovat.