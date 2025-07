Obce na Příbramsku a Písecku hledají zdroje pitné vody. Možností je stavba přivaděče podél dálnice D3

Petrovice a dalších 12 obcí na Příbramsku i Písecku hledají nové zdroje pitné vody. V oblasti je jí nedostatek. Studny a vrty postupně vysychají. Nahradit je mělo potrubí, které by přivádělo vodu z nádrže Římov, jenže kvůli vysokým nákladům na stavbu a provoz ho provozovatel vodárenské soustavy postavit nechce. Novou možností, jak dostat pitnou vodu k lidem, je stavba přivaděče z Želivky podél dálnice D3, zjistil Český rozhlas Střední Čechy. Petrovice/Příbram (Středočeský kraj) 10:14 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novou možností, jak dostat pitnou vodu k lidem, je stavba přivaděče z Želivky podél dálnice D3 | Zdroj: Shutterstock

Vyschlé studny, málo vydatné vrty, tak popisují lidé na Petrovicku situaci s pitnou vodou. Třeba rodina Venduly Vrzalové z Kojetína si udělala nový vrt. Vydatnost byla ale malá a voda v něm docházela – museli tedy udělat další.

„Řekla bych, že mě to poznamenalo v tom, že si hodně uvědomuju, jak je voda vzácná. Tímhle směrem i uvažuju – hodně doma šetřím vodou, dětem neustále říkám, aby se krátce sprchovali. Když nám teď kapal kohoutek, rychle jsem zařídila opravu a nemám to ráda, když se vodou plýtvá,“ popsala své dojmy paní Vendula.

Podle nezávislého starosty Petrovic Pavla Kubíčka mají problém s vodou téměř všechny místní části. Nejhorší je to v Obděnicích. „Ty (Obděnice, pozn. red.) stály i na začátku celé té myšlenky přivaděče, respektive se začalo řešit, že v Obděnicích není voda, nebo když už je, tak velmi nekvalitní,“ řekl Kubíček.

„Mohl bych tam dát příklad mého kamaráda, který si udělal vrt, a když si nechal otestovat kvalitu vody, tak se ho ptali, z jaké louže to nabral,“ dodal Kubíček.

13 obcí chtělo situaci vyřešit napojením na vodní zdroj Římov. Podle senátora Petra Štěpánka (STAN), který za obce jedná, ale oslovený investor a budoucí provozovatel Jihočeský vodárenský svaz letos na jaře oznámil, že projekt je ekonomicky nerentabilní. Přivaděč by měl 72 kilometrů a stál by jednu miliardu.

„Je to území zhruba 300 kilometrů čtverečních. Velký problém ale je, že se na tomto území nachází zhruba 9000 obyvatel, což je 30 obyvatel na kilometr čtvereční, což z každého investičního záměru činí velmi neefektivní,“ popsal Štěpánek.

Obce začaly ale jiné řešení a to napojení na přivaděč vody z Želivky, který povede podél dálnice D3. „Tím, že je společnost Želivská provozní ochotna být investorem a následně provozovatelem tohoto přivaděče, tak je to pro nás řešení, ke kterému jsme se přiklonili prakticky ve všech 13 obcím, z nichž osm je na území Středočeského kraje. Pět na území Jihočeského kraje by bylo následně napojeno z tohoto přivaděče,“ uvedl senátor.

Přivaděč podél dálnice D3 koordinuje Středočeský kraj. „Tématem poslední schůzky bylo možné napojení Petrovicka a okolních obcí. Tím by se na budoucí vodovod mohlo napojit dalších zhruba 9000 obyvatel, celkem by tedy šlo o 29 tisíc lidí,“ přibližuje Radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba (STAN) projekt.

„Nyní se musí v rámci hydraulické studie ale posoudit, zda je to kapacitně vůbec možné,“ dodala Romba. Obce teď tedy netrpělivě čekají na výsledek studie.