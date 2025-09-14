Obce nabízely pozemky na nové bydlení po povodních. Lidé místo toho využívají realitky a mění územní plán
Bezmála 70 pozemků převedl podle údajů Státního pozemkového úřadu stát na obce postižené loňskými zářijovými povodněmi. Určené jsou pro jejich obyvatele, kteří kvůli záplavám přišli o bydlení. Jenže v některých případech lidé ztratili o parcely po několika měsících vyřizování zájem, nebo se ukázalo, že je nemůžou využít. Například v Mikulovicích na Jesenicku aktuálně mají k dispozici všech devět pozemků, které jim stát nabídl.
„Teď už vím, že jsme se pohnuli, ale trvalo to minimálně rok,“ říká Josef Drozd v zahradním altánu na pozemku v České Vsi na Jesenicku, kde před loňskou povodní stál jejich dům. Voda ho strhla.
Obce v Olomouckém a Moravskoslezském kraji získaly od státu pro obyvatele domů poničených loňskou zářiovou povodní několik desítek stavebních pozemků. Někde je o ně ale nulový zájem. Proč, zjišťovala Barbora Taševská.
Manželé Josef a Hana se situací nenechali zlomit a chtěli co nejdříve začít stavět, popisují. Nejprve měli zájem o pozemek od státu. Protože ale převod trval dlouho, sehnali si manželé vlastní pozemek.
„Teď po roce nevíme, co by se dělo. Měli jsme totiž kliku, že jsem náhodou na realitkách někdy v lednu objevila pozemek,“ míní Hana. Do konce září by mohli dostat stavební povolení. Stavět budou zase v České Vsi, tentokrát ale na kopci.
Bez zájemců
Česká Ves podle starosty Petra Mudry (nez.) získala od státu celkem dva pozemky. Než se na nich ale bude moci stavět, potrvá to ještě dlouho. I proto o ně mezi lidmi není zájem. Podobná situace je i v Mikulovicích.
„Tím, jak dlouho trval převod, protože nebyl okamžitě, tak i potenciální zájemci od toho ustoupili. V tuto chvíli nemáme registrovaného žádného zájemce pro jakýkoliv z těchto pozemků,“ popisuje starosta Roman Šťastný (STAN).
„Ony nebyly úplně lukrativní, takže v tuto chvíli jak se vyvíjelo, že nebylo v pravomoci obce jim to dát hned, tak našli jiná řešení,“ pokračuje.
Stavět chce i Zdeněk Trochta z Kobylé nad Vidnavkou. I on o svůj dům přišel. V Kobylé pozemky nejsou, zkoušel se proto domluvit v sousedních obcích.
„Hned po povodních jsme byli rozhodnutí, že budeme stavět. Byl nám nabídnut pozemek v obci Velká Kraš, tam bylo všechno super. Obec má dokonce pozemek na sebe přepsaný, ale až když jsme už na to kývl, tak se zjistilo, že tam není příjezdová cesta,“ popisuje.
Špatnou zprávu se dozvěděl tento týden, zkouší proto jinou cestu. „Zkoušíme změnu územního plánu v obci Žulová v části Tomikovice, kde naše rodina má nějaké pozemky. To taky nějaký čas bude trvat,“ předpokládá.
Rodina zatím bydlí v nájmu u známých, po roce snahy zatím nemá jistotu, že dům postaví. V Olomouckém kraji podle údajů Státního pozemkového úřadu získalo šest obcí od státu zatím 31 pozemků.