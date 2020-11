Starostové obcí na Olomoucku bojují proti obchodu s chudobou. Napsali dopis premiérovi

Desítky starostů z Olomouckého kraje poslaly premiérovi dopis, aby vláda začala řešit obchod s chudobou. V jejich obcích totiž spekulanti skupují stále častěji staré nevyhovující domy a stěhují do nich sociálně slabé rodiny. Ty jim pak platí přemrštěné nájmy. Týká se to například oblasti v okolí Konice. Starostové požadují, aby bylo v zákoně jasně stanoveno, jaké náležitosti dům k pronájmu musí mít. Olomouc 11:05 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ubytovna v budově bývalého pohostinství ve Stražisku | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

„Vevnitř visí jen dráty,“ takto jeden z obyvatel Stražiska na Prostějovsku popsal stav bytů v bývalém hostinci uprostřed obce. Až do jara letošního roku v nich v nájmu bydlelo několik sociálně slabších rodin. Pak obec zasáhla a pozvala na kontrolu úřady.

Mnohé obce v kraji trápí skupovaní starých domů nevhodných k bydlení a jejich další pronajímání lidem

„S majitelem jsme se konečně domluvili na tom, že je to ubytovna. A v tom případě tam platí už jiné podmínky,“ uvedla nezávislá starostka Stražiska Markéta Dvořáková.

Ona a dalších zhruba padesát starostů z Olomouckého kraje podepsali dopis adresovaný premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Chtějí co nejdříve nastavit jasná pravidla pro pronajímání bytů a domů sociálně slabým skupinám obyvatel. Ti často bydlí v nevyhovujících podmínkách a platí přitom vysoké nájmy, které zčásti prostřednictvím sociálních dávek hradí stát.

„Přece není možné, abychom se k lidem, kteří potřebují bydlet, chovali tak, že je nastěhujeme tam, kde bychom sami bydlet nebyli vůbec schopni,“ popisuje starosta Konice Michal Obrusník za Starosty a nezávislé. Právě do Konice a okolí se přestěhovaly také některé rodiny ze Stražiska.

„Nejde nám o nic jiného než o to, aby mohly státní orgány kontrolovat pronajímatele, když se ti lidé stěhují do starších nebo hodně starých rodinných domů,“ vysvětluje Obrusník s tím, že standardy mají nastavené třeba ubytovny. Pro pronajímání domů ale zatím neexistují. Situace se podle něj v obcích zhoršuje i kvůli tomu, že některá města vyhlašují bezdoplatkové zóny.

Na dopis starostům za vládu odpověděla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO. Její odpověď má Český rozhlas Olomouc k dispozici. Podle Dostálové se vláda obchodem s chudobou dlouhodobě zabývá a stavební úřady mají možnost kontrolovat novostavby.

Jenže to podle starostů nestačí. „Je tam pouze uvedeno, že se řeší standardy bydlení, ale to víme. My jsme se ptali, kdy budou předloženy do vlády,“ není s odpovědí ministryně spokojený starosta.