Patnáct opatření proti obchodu s chudobou. Maláčová představila plán, jak pomoci lidem na ubytovnách

Zvládnout takzvaný obchod s chudobou a zlepšit situaci lidí, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách v předražených ubytovnách či bytech, by mělo pomoci 15 opatření. Patří mezi ně využívání cenových map, stanovení počtu osob na danou plochu či sloučení dvou dávek na bydlení do jedné. Novinářům to v pondělí po jednání ministrů se zástupci starostů a dalších institucí řekla šéfka resortu práce Jana Maláčová (ČSSD). Praha 13:13 10. září 2018

Stejné návrhy projednávala už v minulém období vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), a to před dvěma lety. Opatření navrhli tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a šéfka resortu práce Michaela Marksová (oba ČSSD). Kabinet ČSSD, ANO a lidovců úpravy pak neprosadil. Exministryně ANO Jaroslava Němcová chtěla před několika měsíci situaci chudých v ghettech řešit hlavně výrazným snížením dávek do ubytoven a zpřísněním jejich vyplácení.

„Hlavním tématem jednání bylo, jak zatočíme s obchodem s chudobou. Rozdělili jsme to na dvě oblasti - jak zatočíme s těmi šmejdy (nepoctivými pronajímateli a provozovateli) a jak pomůžeme lidem v lokalitách. Sesbírali jsme 15 nápadů, co s tím. Jsou to podněty, se kterými budeme dál pracovat,“ uvedla Maláčová.

Cenové mapy

Jednotlivá opatření budou připravovat ministerstva práce, průmyslu, vnitra, místního rozvoje či zdravotnictví ve spolupráci s radnicemi. Mezi 15 kroků patří například stanovení cenových map s obvyklým nájemným v jednotlivých místech. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) už dřív řekla, že mapy její úřad vytvořil. Podle Maláčové by se mělo pronajímání bytů také regulovat, v živnostenském zákoně to má upravit ministerstvo průmyslu.

Resort zdravotnictví by měl stanovit hygienické normy, kolik lidí může maximálně žít na určité ploše. Ministerstvo práce by mělo připravit sloučení doplatku a příspěvku na bydlení do jediné dávky. Změnit by se mohla v nařízení i výše paušálů za energie, které se zahrnují do dávek. Podle Maláčové jsou nyní částky „poměrně vysoké“, a když jsou náklady nižší, není možné je po pronajímatelích zpět vymáhat. Vnitro by mělo upravit pravidla trvalého bydliště.

V minulé vládě se diskutovalo také o navázání dávek na školní docházku dětí. Povinná docházka by se navíc mohla prodloužit. „Jsme dnes v situaci, kdy pro rodiče je nyní výhodné poslat děti v 15 letech na úřad práce, ne do školy, ne do práce, ale na úřad práce,“ uvedla Maláčová.

Ministerstva připraví podle ní balíček návrhů. Jednotlivá opatření by vláda pak měla prosazovat postupně.