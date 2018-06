Obchod s falešnou nadějí. Předstírá léčbu nevyléčitelných chorob. A lidé mu platí statisíce

Lékař Jan Šula dokáže podle svých slov vyléčit roztroušenou sklerózu nebo autismus. S těmito chorobami si přitom dosavadní lékařská věda poradit nedokáže. Pacienti v bezvýchodné situaci jsou pak ochotní za jeho metody zaplatit i stovky tisíc korun ročně. Jsou to nesmysly, nevěřte tomu, varují oslovení lékaři. Na případ upozornili Reportéři ČT. Praha 10:05 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Šula | Zdroj: Reportéři ČT

Švagrová Michala Brajera, která trpí roztroušenou sklerózou, se rozhodla vyhledat pomoc u lékaře Jana Šuly. Odebral jí krev a čekalo se na výsledky.

Aktip vyvolal debatu o regulaci léčitelství, zákonné vymezení nepomůže, varuje předseda spolku Sisyfos Číst článek

„Pan doktor Šula odebral krev a poslal fakturu na více než třicet tisíc korun. Nebylo tam žádné jméno, kdo ten rozbor prováděl. Nebyl tam žádný podpis, žádné razítko,“ popisuje Reportérům ČT Brajer a ukazuje údajné výsledky testu.

„Tady je na první pohled vidět, že jsou to úplné nesmysly,“ prohlíží si je imunolog Václav Hořejší. „Myslím, že tohle to je podvod non plus ultra,“ dodává.

Stejný názor má také vedoucí Centra pro léčbu roztroušené sklerózy z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Eva Havrdová: „Já bych opravdu tomuto testu nevěřila ani několik sekund,“ varuje lékařka.

Statisíce za podvodnou léčbu

Šula také před lety léčil tehdy sedmiletého syna Miroslava Slouky. „Panu doktoru Šulovi jsme za léčbu zaplatili něco přes dvě stě tisíc korun,“ přiznává s tím, že stav syna se i přes údajnou léčbu zhoršoval.

Lékař si pak řekl o dalších 105 tisíc korun. „To jsem mu byl předat osobně v Praze. Jako v amerických gangsterkách jsem mu to předával na nějaké čtyřproudovce, která je směrem na Václavské náměstí. Přijela bílá audina, z ní vyskočil pan doktor Šula, předal jsem mu obálku, on sedl do auta a odjel,“ popisuje Slouka a dodává, že od té doby se Šulovi nedovolal a nereagoval prý ani na e-maily.

‚Věřte, že vás uzdravím‘

Reportéři ČT se proto za Šulou vydali i se skrytou kamerou. „Vy musíte věřit mně, že to, co já dělám, vás uzdraví,“ říká na záznamu Šula, který tvrdí, že má 95 procent pacientů uzdravených.

„Vy musíte věřit mně, že to, co já dělám, vás uzdraví.“ Jan Šula

Podle odborníků na roztroušenou sklerózu je to ale nesmyl.

„Deklarovat, že někdo umí tu chorobu vyléčit, to by bylo na Nobelovu cenu a nepochybně by se o tom vědělo,“ upozorňuje Havrdová.

MUDr. Jan Šula promoval v roce 1985 na Lékařské fakultě v Praze. Sám uvádí, že od roku 1991 působil v Kanadě, USA, Švýcarsku, Anglii, Itálii. Často vystupuje v médiích a zábavných talk show.