Poválečná architektura mizí ve prospěch podnikatelů, říkají vnoučata Machoninových, autorů Kotvy

Podle vyjádření ministerstva kultury byla památková ochrana Kotvy zrušena proto, že se během řízení, které o přidělení památkové ochrany rozhoduje, změnil vlastník domu. Ministerstvo přitom o změně neinformoval původní ani nový vlastník. Budovou se tak nyní opět zabývají památkáři resortu. Majitel má zároveň v plánu obchodní dům rekonstruovat.

Proti kroku ministerstva se ještě v úterý ohradila Marie a Jan Kordovští – vnoučata architektů Machoninových, kteří jsou autory stavby.

„Jen s úzkostí a bezmocí lze sledovat, jak výjimečné příklady poválečné architektury v České republice mizí ve prospěch podnikatelských záměrů – namátkou Hotel Praha, OD Ještěd, Transgas, hotel Thermal a teď OD Kotva. To všechno jsou stavby, které za podivných okolností nezískaly statut památky,“ napsali na facebooku.

Památkový zákon je podle nich nyní jediným způsobem, jak podobné stavby zachovat do doby, „než společnost dospěje k jejich objektivnímu zhodnocení.“ Zároveň kritizují nedostatečnou památkovou péči.

„Ta není schopná čelit zvůli ministrů, kteří nerespektují svoje vlastní odborné orgány. Ministr kultury Staněk jako již několikátý v řadě ministrů upřednostňuje ekonomické zájmy majitele stavby, místo její výjimečné architektonické hodnoty,“ dodávají.

Ministr Staněk zrušil památkovou ochranu Kotvy. Majitel chce pražský obchodní dům rekonstruovat Číst článek

Rekonstrukce Kotvy

Podle vyjádření vnoučat majitelé obchodního domu s architektkou Věrou Machoninovou částečně komunikují. „Byly jí dány ke schválení části rekonstrukce, ale pouze potom, co se v neudržitelně špatném návrhu objevily na úřadech ke schválení,“ uvedli. Rodina se způsobem, jakým se má Kotva rekonstruovat, nesouhlasí.

Ministr Staněk k věci na twitteru uvedl, že je rozhodnutí o zrušení památkové péče pouze formálního charakteru. „Předběžná památková ochrana před poškozením nebo zničením trvá!“ uvedl dále Staněk.

V to doufá i rodina architektů Machoninových. „Pokud se tak nestane, přijdeme o poslední záruku, která by pomohla zachovat původní pozdně moderní architekturu OD Kotva v co nejširší míře.“