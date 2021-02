Nemocnice hlásí krajní vytížení a tento problém mají už i v Praze. Krizový stav potvrzuje ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger: „Situace je dnes srovnatelná s postiženějšími regiony. Od předminulého víkendu jsme na hranici kapacit. A nejde jen o lůžka, ale také o personál – máme problém sestavit služby.“ Vláda přesto zvažuje otevření obchodů, a to už v pondělí. Podle epidemiologa Petra Smejkala to není vhodný termín. Praha 17:51 18. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Petr Smejkal | Foto: Julie Kalodová | Zdroj: Český rozhlas

„Teď v pondělí, když za čtrnáct dní plánujeme otevření škol, mi to připadá brzo,“ hodnotí zvažované otevření obchodů hlavní epidemiolog IKEM a člena laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Smejkal.

Epidemiolog Smejkal: Obchody bych otevíral ve fázi stagnace, ne růstů. Víme, jak to může dopadnout

Čísla podle něj ukazují, že se aktuálně nacházíme ve fázi mírného růstu. „A víme, jak to může dopadnout. Proto bych byl s těmi obchody velmi opatrný a počkal bych, až se opět vrátíme ke stagnaci a budeme si jistí, že můžeme otevřít školy.“

Smejkal upozorňuje, že nemocnice v mnoha krajích disponují minimem volných lůžek a špatně je na tom i hlavní město. „Praha na tom přitom byla vždycky lépe,“ varuje.

Problémy v Praze potvrzuje i ředitel Arenberger. „Pokud se záchranná služba rozhodne pacienta hospitalizovat, tak ho někam umístit musíte. Tu sanitku před branami nemůžete nechat čekat moc dlouho,“ říká s tím, že řešení se musí najít i za cenu kompromisů.

„Kdo se jednou přijde podívat na JIP a vidí tam ty dusící se chudáky, tak si určitě rozmyslí, jestli půjde do restaurace.“ Petr Arenberger

A připomíná, že vážný průběh nemoci covid-19 se dnes netýká jen lidí vyššího věku. „Na mimotělním okysličování máme pacienta, kterému je 30 let a je ve velmi vážném stavu. Kdo se jednou přijde podívat na JIP a vidí tam ty dusící se chudáky, tak si určitě rozmyslí, jestli půjde do restaurace a dá si to jedno pivečko, nebo jestli si ho dá doma.“

Stejně jako Smejkal i Arenberger z pohledu lékaře vnímá rizika spojená s případným otevíráním obchodů.

„Apeloval bych ale na občany, že od příštího týdne rozvolnění neznamená karneval. Už dnes přesně víme, co máme a nemáme dělat – čili pojďme to dělat dále. Jestli nám to někdo zakazuje, nebo nezakazuje, už není úplně rozhodující.“

‚Lidé už nebrouzdají v uličkách‘

Ani prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáši Prouzovi nepřipadají oficiální příkazy jako zásadní nástroj pro zlepšení situace. Důležitá je podpora zodpovědného chování, tvrdí.

Hosty byli: Petr Arenberger, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM, člen laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Dalibor Špok, psycholog

A připomíná, že v průběhu pandemie se postupně proměnil způsob nakupování. „Výrazně se snížila frekvence nákupu potravin. O dvacet procent se zrychlily nákupy – lidé už nebrouzdají po uličkách obchodů.“

Prouza má za to, že lidem by se mělo co nejvíc vyjít vstříc. „V posledních dnech jsme začali organizovat covid pointy na parkovištích velkých obchodních center. Ať má člověk, který si jde nakoupit, možnost nechat se cestou otestovat.“

V každém případě je ale postupné otevírání některých obchodů logickým krokem, tvrdí šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu: „Mění se sezona, je potřeba, aby si lidé mohli koupit nové oblečení.“

‚Na zlepšení komunikace je pozdě‘

Přestože se vystoupení členů vlády ke koronavirové pandemii často ocitá pod palbou kritiků, zlepšení komunikace už v tuto chvíli nic moc nezachrání, tvrdí psycholog Dalibor Špok.

„Jsme v epochální krizi a dostáváme se do komunikační nadmíry. Tady už nejde o pochopení epidemiologických nařízení, ale jedná se o přílišné očekávání od komunikace.“

Vysvětlování politiků totiž naráží na předporozumění, které vychází z naší životní situace, pocitu ohrožení, ambicí ale i politických názorů, vysvětluje autor internetové publikace Koronavirus: Manuál pro naši duši.

„Před rokem by byl vliv větší, ale když už jsme si tu situaci emocionalizovali, tak si myslím, že to význam nemá a sebelepší komunikace nic nezmění,“ uzavírá Špok.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.