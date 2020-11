Protiepidemický systém zpřísní opatření pro supermarkety. Mohl by platit už v pondělí

Vláda v pondělí projedná protiepidemický systém (PES), který v pátek představil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). S jeho přijetím a zároveň zařazení aktuální situace na nejvyšší pátý stupeň by však mohly přijít změny v některých opatřeních. Ačkoli většina restrikcí se se současnými omezeními shoduje, komplikace by mohly pocítit hlavně obchody. Praha 9:42 14. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Havlíčka nepůjde pro obchody pro zásadní změnu, opačný názor má pak Svaz obchodu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V současné době platí v obchodech povinnost dodržovat dvoumetrový odstup, protiepidemický systém však pro stupeň pět nařizuje vedle toho i omezení jednoho člověka na patnáct metrů čtverečních. Opatření má tak výrazně omezit počet zákazníků, kteří mohou být v jediný moment v konkrétní prodejně. A tyto změny by podle Blatného mohly nastat už od pondělí, kdy se systémem má zabývat vláda.

PŘEHLEDNĚ: V jaké situaci se otevřou školy, obchody či divadla nebo kdy se bude moci sportovat Číst článek

„Jakmile tento systém začne platit a bude to dáno usnesením vlády, tak ano, mělo by to být už od pondělí,“ uvedl v pátek v České televizi ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Pondělní zpřísnění potvrdil Radiožurnálu i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Parametry pro pátý stupeň jsou shodné s aktuální situací, jediná změna je v tom, že to bude náročnější z pohledu počtu zákazníků v obchodě. Ale i dnes mají lidé dodržovat dva metry odstup, takže k fatálním změnám nedojde. Ale je pravda, že je to jinak, než jak původně schválilo vládní usnesení,“ uvedl Havlíček pro Radiožurnál.

Vicepremiér také upřesnil, že vláda nebude schvalovat protiepidemický systém jako takový, ale pouze změny ve stupních. „Teď se pohybujeme na stupni pět a někdy přejdeme na stupeň čtyři, což vyvolá řadu změn. A ty je možné udělat jedině se souhlasem vlády,“ doplnil Havlíček.

Havlíček: Bojujeme za to, aby se mohlo před Vánoci vůbec prodávat, důležité je nyní dodržovat pravidla Číst článek

Reakce obchodů

Omezení počtu zákazníků na patnáct metrů čtverečních v pátek kritizoval například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj změna způsobí koncentraci lidí před prodejnami.

„Vláda od začátku mluví o nutnosti zamezit shlukování lidí a snížit jejich mobilitu. Co ale udělá člověk, který přijde a uvidí desítky metrů dlouhou frontu před prodejnou? Půjde hledat jinou. To ať pak vláda pustí do ochozů fotbalových stadionů fanoušky. Efekt bude stejný,“ řekl Prouza. Doplnil také, že s omezením nebude vůbec obslouženo 20 až 30 procent zákazníků.

Proti navrhovaným změnám je i Asociace nákupních center. „Nevidíme smysl v limitování počtu zákazníků na plochu 15 metrů čtverečních. Bez ohledu na vysoké náklady bude příčinou zbytečný stres nakupujících a jejich nesmyslná kumulace mimo plochu, kde jsme schopni zajistit bezpečné prostředí,“ uvedl předseda českého výboru asociace Jan Kubíček. V případě nezbytnosti by podle něj byl vhodnější limit deset metrů čtverečních, který funguje v Německu.