Na Velký pátek zavře kvůli pandemii většina obchodů. Podle šéfky unie zaměstnanců půjde o velký zmatek

Na Velký pátek otevřeno, na Velikonoční pondělí zavřeno. Taková pravidla platí pro velké obchody běžně. Letos je to ale jinak a v pátek musí mít zavřeno téměř všechny obchody. Výjimkou jsou pouze lékárny nebo třeba čerpací stanice. Prodejci se tak obávají velkého náporu nakupujících ve čtvrtek. „Pro zákazníky to bude velmi nekomfortní," řekla Radiožurnálu prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renata Burianová.

Zelený čtvrtek bývá pro obchody jedním z nejvytíženějších dnů během dubna a podle prezidentky Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renaty Burianové se letošním nařízením situace zhorší.

„Bylo to komunikováno na poslední chvíli, a to pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Bude to velký zmatek,” popsala pro Radiožurnál.

Komplikace vznikla až začátkem tohoto týdne, prodejci tak kritizují, že neměli čas se připravit. Svaz obchodu a cestovního ruchu požádal o zrušení nařízení, ale bez úspěchu. „I z hlediska zásobování a všeho to způsobí velké problémy,“ myslí si Burianová.

Unie už ve středu upozornila, že vzhledem k očekávaným předvelikonočním rodinným nákupům se prodejny přemění v prostory, kde nebude možné dodržovat všechna protiepidemická opatření.

‚Spoléháme na slušnost‘

„Jednotlivé provozní jednotky se snaží to hlídat, ale samozřejmě je velmi problematické uhlídat rozestupy mezi nakupujícími. Sama mám zkušenost, že pokud platím u pokladny, tak pokud si nezjednám prostor sama, je velmi těžké člověka za mnou udržet ve vzdálenosti dvou metrů. Zaměstnanci nemohou na tohle všechno dohlížet,“ vysvětlila Burianová.

Podle ní je to ve většině případů na domluvě, mnoho donucovacích prostředků zaměstnanci nemají. Ve velkých provozech mohou oslovit bezpečnostní službu. „Spoléháme na slušnost nakupujících,“ řekla.

„Co si myslím, že je stoprocentně dodržováno, je dostatečné množství dezinfekčních prostředků, ochranné prostředky pro zaměstnance i u zákazníků,“ dodala. Zelený čtvrtek podle ní ukáže, jak se lidé k sobě dokážou chovat.

Kvůli pandemii koronaviru mohou být momentálně v provozu jen vybrané prodejny jako potraviny, drogerie, optiky či květinářství. Podle dřívějšího usnesení vlády musejí i tyto obchody zůstat zavřené ve státní svátky. Výjimku mají jen lékárny, čerpací stanice nebo prodejny na letištích nebo nádražích. Obchodníci musí mít ze zákona zavřeno také na Velikonoční pondělí.